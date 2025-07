GRAD KOJI NE ODUSTAJE: U Kragujevcu, koji je od velikog privrednog centra postao simbol propasti, pa se opet uzdigao

KADA je, pre više od dve decenije, kragujevačku privredu razorila tranzicija, malo je ko verovao da će se grad na Lepenici, jedan od zamajaca srpske privrede, ikada pridići.

SARADNjA Premijer Macut na svečanosti povodom izgradnje druge zgrade Inovacionog distrikta u Kragujevcu, Foto I. Marinković

Nije to bilo vreme samo razorenih fabričkih pogona. Bilo je to vreme razaranja ljudskih duša. Udar na nadu u grotlu opljačkanih i unesrećenih kragujevačkih porodica, preko noći lišenih egzistencije.

Kragujevac, do tada ponos srpske i jugoslovenske privrede, postao je paradigma naše, sveukupne nesreće.

Beležili smo te slike propasti. I, ljudske sudbine. "Novosti" su, tada, u serijalu o obespravljenom, prevarenom i poniženom narodu, iz dana u dan objavljivale potresne priče inženjera i u svetu poznatih i priznatih majstora koji su na kragujevačkim buvljacima pabirčili život. Svedočili smo o njihovim rastancima sa porodicama koji su ih na autobuskim i železničkim stanicama ispraćali u svet. U potrazi za hlebom.

Kragujevcu tog nesrećnog vremena, doduše, nije nuđeno da u pepelu posle NATO bombi sadi kikiriki, kao što je ponuđeno Boru i Majdanpeku. projekti Investicije daju rezultate - smanjen broj nezaposlenih, Foto I. Marinković

Kragujevac danas.

Pre deceniju počeo je da se pridiže iz pepela. Kao nekad, na rukama novih šumadijskih generacija. Uz svesrdnu, nesebičnu pomoć države koja je u fokus prioriteta uvrstila grad feniks. Postao je čudo napretka. Grad budućnosti. Mesto za mlade, kreativne ljude.

Novo lice Kragujevca koji iz dana u dan menja izgled zahvaljujući velikim infrastrukturnim projektima, sve je približnije najmodernijim svetskim metropolama.

Zvaničnici grada na Lepenici ističu da je ovde izgrađen jedan od najmodernijih DATA centara u Evropi. Inovacioni distrikt, mesto istraživačko-razvojnih zona... Biznis inkubatori. Startapi. Deo za primenu veštačke inteligencije i centar za razvoj robotike.

Nikola Dašić, Foto privatna arhiva Dejan Ružić, Foto I. Marinković

I, tu nije kraj.

Od svih ovih čuda o kojima se od talanbasanja po ulicama ne čuje i ne zna, čini se da su životnije Severna obilaznica oko Kragujevca dužine dvadeset dva kilometra, nova industrijska zona, ali i mnogobrojna ulaganja u zdravstvo, kulturu, sport...

I, evo nas u kabinetu zamenika gradonačelnika Dejana Ružića, zaljubljenika u Šumadiju.

Stičemo utisak da ovde, kao i u susretu sa drugim zvaničnicima Kragujevca, nema mnogo vremena za priče. Rezultati su odgovor na sva pitanja.

- Severna obilaznica, saobraćajnica Kragujevac-Mrčajevci, pruga Cvetojevac-Sobovica povezuje grad sa najznačajnijim putnim pravcima. Istovremeno ga rasterećuje od saobraćajne gužve koja guši i zagađuje grad - govori nam Ružić.

- Svi ovi projekti ostvareni su u najboljoj sinergiji sa republičkim ministarstvima i predsednikom države. Veliko razumevanje i pomoć naš je zajednički uspeh da Kragujevac pridignemo i učinimo ga privlačnim mestom za život. Posebno mladih i njihovih porodica. Inače, grad automobila postao je i centar šinskih vozila zahvaljujući "Simensu" koji posluje u okviru industrijskog parka. Zašto je to važno? Zato što su taj centar formirali povratnici iz sveta i ovde otvorili vrata srpskoj mladosti i pameti.

tradicija Knjaževsko-srpski teatar u gradu na Lepenici, Foto Knjaževsko-srpski teatar

MIND nije samo ponos Kragujevca nego i Srbije. Sve to već daje rezultate. Samo ovaj centar zapošljava više od dve i po hiljade radnika i to je, delom, uticalo da broj nezaposlenih u februaru ove godine bude ispod deset hiljada. To je najniži nivo od 2015. godine kada je na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja bilo 22.106 nezaposlenih.

U gradskoj upravi koja od pomoći novinarskoj znatiželji ima mnogo više i prečeg posla, ipak izlaze u suret "Novostima" neka lepa ljudska lica kojim bi se podičili i važni prestonički kabineti... Požari su uništili dobar deo kragujevačkog atara. Saniranje posledica vatrene stihije i pomoć ugroženim porodicama je, u ovim danima, najpreči posao. Gradonačelnik Nikola Dašić odrekao se polovine primanja za pomoć najpogođenijim požarom. Sledili su ga i drugi u gradskoj upravi.

Za kraj, opredelili smo se da u ovu reportažu vratimo upravo reči gradonačelnika Dašića, nepravedno izostavljene samo zbog prostora .

Poručio je:

- Kragujevac je grad koji ne odustaje. Grad u kojem je svaka generacija nalazila snagu da se izbori sa izazovima svog vremena. Ovde pad nikad nije bio kraj, već početak novog uspona.

Zato Kragujevac nije samo istorija. Kragujevac je budućnost. Dobro došli u naš i vaš grad.

Novi državni DATA centar

U KRAGUJEVCU je počela izgradnja drugog objekta Inovacionog distrikta. Prostiraće se na oko pet hiljada kvadratnih metara. U njemu će naći mesto Nacionalni centar za informacionu bezbednost, a ova, za Srbiju značajna investicija vredi trinaest miliona evra.

- Inovacioni distrikt u Kragujevcu više je od investicije - kazao je na otvaranju Đuro Macut, premijer Srbije.

- On predstavlja platformu za saradnju, prostor za inovacije, centar za naučno i tehnološku razmenu između države, privrede i naših građana. Državni DATA centar u Kragujevcu prepoznat je kao najbezbednije mesto za čuvanje podataka u regionu i jedini u istočnom i jugoistočnom delu Evrope koji posedije sertifikat N5 u Zapadnoj Evropi.

Dodao je:

- U okviru ovog dela centra nalazi se i "Superkompjuter", Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju.

Za škole, vrtiće, pozorište

BUDžETOM za ovu godinu, Kragujevac je za kapitalne investicije izdvojio 12,9 miliona evra. Gotovo pet miliona više nego u prethodnoj godini. Grad planira da uloži u gradsku pijacu, dečje odmaralište, Knjaževsko-srpski teatar, osnovne i srednje škole, vrtiće...

Foto: Jutjub