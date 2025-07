"TRON" U NEKADAŠNJEM DVORCU MARIJE TEREZIJE: Izložba srpskog modnog fotografa Pavela Surovog u Bratislavi

U AMBIJENTU bratislavskog zamka, nekadašnjeg dvorca Marije Terezije u Slovačkoj - Slovačkom narodnom muzeju, otvorena je izložba "Tron", modnog fotgrafa Pavela Surovog iz Kisača.

FOTO: Privatna arhiva

Izložba je otvorena uz podršku Slovačke i ministarke kulture dr Martine Šimkovičeve, koja je dala pokroviteljstvo na najnagrađivaniji projekat, "Tron Pavela Surovog", koji je bio sastavni deo otvaranja Evropske prestonice kulture Novi Sad 2022, a koji je potekao iz Srbije.

Ovaj projekat iz Srbije, inaće, osvojio je do sada neverovatnih 100 nagrada širom sveta, počev od Kine, Rusije, Francuske, Češke, Belgije, Islanda, Nikaragve.

FOTO: Privatna arhiva

Izložbu je otvorio državni sekretar ministarstva kulture Slovačke republike Tibor Bernatak. Otvaranju su prisustvovali brojne javne ličnosti, inostrani gosti iz Australije, Kanade, Španije, Srbije i brojni umetnici. Ova izložba je početak i nastavak kulturne saradnje između Srbije i Slovačke i dva bratska naroda.

FOTO: Privatna arhiva



Izložba svetski priznatog grafičkog dizajnera, nagrađivanog fotografa i afirmisanog srpskog umetnika Pavela Surovog iz Kisača prikazuje kroz fotografske alegorije bogatstvo različitosti narodnih nošnji naroda Balkana. FOTO: Privatna arhiva

Njegov rad je specifična reinterpretacija narodnih nošnji kao nematerijalnog kulturnog nasleđa, koja smelo komponuje tradicionalne elemente prikazijući ih iz originalne perspektive, koja na specifičan način menja estetične i tradicionalne modele. Stavljajući spoj tradicije i duhovnosti u fokus, izložba “Tron” predstavlja originalne i autentične narodne nošnje Srba, Slovaka, Mađara, Rusina, Bunjevaca, Šokaca i ostalih naroda.

FOTO: Privatna arhiva



- Ponosam sam što izložba "Tron" koja je imala premijeru pre dva meseca u Kini u Pekingu, u Nandžingu i u Tajanu a vratila se iz Berlina, sada zauzela svoje mesto koje joj i pripada a to je slovačka turistička i kulturna atrakcija Bratislavski zamak u Slovačkoj republici - kaže Surovi, inače direktor Kulturnog centra u Kisaču. - Same fotografije ratnica, anđela, grofica, kraljica, carica zaslužuju ovakav fenomenalan prostor što nudi zamak Marije Terezije. Ni Napoleon nije uspeo da zauzme Bratislavski zamak a mi smo uspeli lepotom, prelepim srpskim devojkama i narodnim nošnjama da ga osvojimo. To je čar i lepota umetnosti koju stvaramo i

osvajamo svet. FOTO: Privatna arhiva



Surovi ističe da se na dostajan i zanimljiv način kroz umetničke fotografije, prezentuje Kulturni centar Kisač, grad Novi Sad i Republika Srbija. FOTO: Privatna arhiva

- Razvijamo međunarodnu saradnju u sklopu UNESKO titule koju je dobio grad Novi Sad. "Tron" predstavlja dijalog između naroda i gradova -kaže Surovi, dodajući da izložba "Tron" kao medij komunikacije, izaziva veliku pažnju slovačke ali inostrane publike koja posećuje zamak. Još jedna velika čast je da pored ekskluzivne izložbe Marije Antonete stoji naš srpski "Tron". "

FOTO: Privatna arhiva

FOTO: Privatna arhiva



Organizatori izložbe su Slovački narodni muzej - Istorijski muzej i Kulturni centar Kisač uz financijsku podršku Grada Novog Sada.

Izložba će biti posetiocima Bratislavskog zamka otvorena do 1. septembra, a ulaz je besplatan.