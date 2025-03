REZERVISTI SU HEROJI BEOGRADA: Avram Izrael, nekadašnji načelnik Centra za obaveštavanje i informisanje

"PAŽNjA, pažnja, vazdušna opasnost za Beograd! Beograđani pođite odmah put svojih skloništa i zaklona. Otvorite prozore, spustite roletne, isključite električnu energiju, zatvorite plin i sa sobom ponesite pripremljene stvari. Ako ste u vozilu parkirajte ga sa strane i pođite u najbliže sklonište. Vazdušna opasnost za Beograd, molimo da sledite instrukcije i uputstva koja ćem odavati iz gradskog Centra za obaveštavanje. Gotovo".

Foto I. Marinković

Ove reči odjekivale su iz radijskih i televizijskih prijemnika svake noći tokom proleća 1999. godine. Izgovarao ih je Avram Izrael, tadašnji načelnik beogradskog Centra za obaveštavanje i informisanje, čiji je glas postao simbol upozorenja, ali i smirenosti u trenucima kada su sirene za vazdušnu opasnost i detonacije parale noć. Beograđani su ga nazvali "Dobar glas u zlo vreme." Danas, 26 godina od NATO bombardovanja SR Jugoslavije, Izrael za "Novosti" govori o tom vremenu i izazovima sa kojima se suočio:

- Do poslednjeg trenutka sam se nadao da se NATO neće drznuti da oproba golemu silu nad malom i sankcijama izmučenom zemljom. Tog 24. marta nada je u meni umrla. Tokom 78 dana bombardovanja bilo je mnogo teških trenutaka - od pogibije male Milice Rakić u Batajnici do dejstvovanja po petrohemijskim kompleksima, kada je pogođeno skladište raketnog goriva u Lipovačkoj šumi, "Prva iskra" u Bariču, trafostanice na Bežaniji. Ipak, nama koji smo tada bili u Centru za obaveštavanje i informisanje najteže pada odsustvo brige, pijeteta, dužnog poštovanja, pa i određene pažnje, prema pripadnicima ratne jedinice koja je branila prestoni grad. Naravno, svestan sam da vreme čini svoje, zaborav je dobar, potiskuje sve ono što nam se ružno i neprijatno događalo, ali imam neki jak osećaj srpskog usuda koji je sjajno definisao Laza Lazarević u pripoveci "Sve će to narod pozlatiti". Ta osećanja prožimaju me i ovog marta.

Foto N. Fifić

Mnogo jezivih noći - NATO je uglavnom dejstvovao noću - kaže Izrael. - Tokom dana smo se trudili da otklonimo sve nedostatke, kako bi tokom noći dobro funkcionisalo. Bilo je jezivih noći, opasnih po Beograd. Tokom jedne od njih, kada je NATO raketirao centre za obaveštavanje u Prištini i Novom Sadu, naredio sam da se zgrada Starog dvora potpuno isprazni, a ja sam ostao u Centru koji je bio smešten u tom zdanju. Svaka sekunda delovala je kao večnost, radio sam i funkcionisao, a svaki šum koji je dopirao do mene nagoveštavao je mogućnost udara...

Između 25. i 26. godišnjice bombardovanja trebalo je da se ostvari ideja o spomen-sobi Centra za obaveštavanje i uzbunjivanje u Muzeju grada Beograda:

- U Muzeju su to rado prihvatili ali, na naše iznenađenje, nismo uspeli da pronađemo opremu koju smo koristili 1999. Nismo pronašli ništa što bi u toj spomen-sobi moglo da se prikaže!

Izrael je davne 1978. učestvovao u osnivanju Centra za obaveštavanje:

- Bio sam njegov rodonačelnik, formirao ga, stavio u funkciju, a onda sam otišao na druge poslove. Kao rezervni oficir došao sam 1999. na mesto načelnika. Najveći broj ljudi koji su tamo marljivo i predano radili te godine bio je iz rezervnog sastava. A, bile su to teške i dramatične noći, valjalo je sve ono što nije bilo, a trebalo je da bude, nadomestiti i aktivirati u funkciji zaštite života Beograđana. Tog 24. marta ništa nije bilo spremno za tu funkciju. Upravo su rezervisti marljivo radili i dan i noć da bi Beograđani bili pravovremeno uzbunjivani, obaveštavani, da bi se zaštitili njihovi životi. Koliko smo bili efikasni, možda najbolje govori to da smo tih noći bili u kućama i stanovima svih Beograđana.