SAD HOĆE I "JUGOM" DA OSVOJE KILIMANDŽARO: Pola veka otkad su "stojadinom" stigli na vrh Afrike, u Kragujevcu planiraju novi poduhvat

ČUVENA ekspedicija Kragujevac - Kilimandžaro, vožena je pre ravno pet decenija. Nju je 1975. organizovala nekadašnja Fabrika automobila "Zavodi Crvena zastava" da bi dokazala da su njena vozila kvalitetna i izdržljiva. Jubilej je obeležen u Kragujevcu podsećanjem na taj nesvakidašnji poduhvat, ali i najavom sličnog na koji će ovog puta poći potpuno novi "jugići", na čijem se prototipu radi.

Foto : ZCZ

Ova "omaž" ekspedicija biće ujedno i promocija baš tog vozila koje će, kako se očekuje, biti predstavljeno 2027. na Specijalizovanoj izložbi "Ekspo" u Beogradu, a putovanje na Kilimadžaro podržaće i Grad Kragujevac.

- Nameravamo da, kao omaž prvoj ekspediciji, dogodine organizujemo novu. Cilj će ponovo biti Kilimandžaro, start u Kragujevcu, a učestvovaće od tri do pet automobila marke "jugo". Nekadašnjom trasom se ne može u potpunosti ići zbog rata na pojedinim područjima, pa sada razrađujemo rutu preko Italije za Tunis, a dalje kako nas situacija na terenu bude usmeravala. Na put će krenuti i dva prateća vozila, sanitet i tehnička oprema. Svako vozilo će imati tri člana posade - kaže prof. dr Aleksandar Bjelić, vlasnik brenda "Jugo" (Yugo).

Foto : ZCZ

Nova ekspedicija, kako kaže, biće ujedno i promocija za novo vozilo koje će predstaviti 2027. na "Ekspu" u Beogradu.

- Planiramo, naime, proizvodnju novog "juga" na čijem se prototipu uveliko radi - optimista je profesor Bjelić.

Foto : ZCZ

A, pre 50 godina, iz Kragujevca do Kilimandžara "stojadini" su krenuli 14. februara 1975. Put je trajao 45 dana. Trasom dugom više od 11.000 kilometara, koja je vodila kroz Jugoslaviju preko Grčke, Egipta, Sudana, Ugande i Kenije do Tanzanije, na Kilimandžaro je stiglo pet automobila "zastava 101". Tim je brojao jedanaest ljudi, među kojima troje Kragujevčana. Sećanja na ovu ekspediciju sačuvana su u knjizi "U srcu Afrike" autora profesora Milana Rakočevića, koji je bio jedan od organizatora i učesnik ekspedicije.



Foto : V. Hadžić Prof. dr Aleksandar Bjelić, vlasnik brenda „YUGO-automobili“

Jedini u Sudanskoj pustinji

OVA ekspedicija je bila jedan od najvećih poduhvata nekadašnjeg giganta jugoslovenske auto-industrije i najznačajnija marketinška promocija koju je ijedna fabrika u svetu uspela da uradi. Nijedno putničko vozilo do tada nije prošlo kroz Sudansku pustinju, izuzev "zastave 101" (na slici dole). To je za fabriku mnogo značilo, jer je to bila tek druga godina proizvodnje, imali smo velike izvozne ambicije i ekspedicija nam je pomogla da ih ostvarimo - kaže Toma Savić, tada jedan od najmlađih direktora u kragujevačkoj fabrici.

Foto : V. Hadžić Izložba "Zastava fan kluba" u Kragujevcu