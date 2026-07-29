ROLAT OD URMI I KEKSA: Jednostavna, a tako posebna poslastica

Ako volite brze, jednostavne i zdravije poslastice koje bude najlepše uspomene, ovaj recept je pravi izbor za vas. Potrebno vam je samo nekoliko sastojaka i malo vremena da pripremite neodoljiv desert koji će osvojiti i decu i odrasle.

FOTO: Novosti

Sastojci

1 veći tanjir urmi bez koštica

1 manja činija oraha

keks po izboru

kokosovo brašno

Priprema:

Uklonite koštice iz urmi ako već nisu očišćene. Urme i orahe stavite u seckalicu ili blender i usitnite dok ne dobijete glatku i kompaktnu smesu. Smesu rasporedite na papir za pečenje i razvucite je u tanak pravougaoni sloj. Preko smese poređajte keks jedan do drugog. Uz pomoć papira pažljivo urolajte. Na dobijeni rolat ponovo poređajte keks i još jednom urolajte. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal. Rolat stavite u frižider na 30 minuta da se stegne. Isecite ga na kolutove. Svaki kolut uvaljajte u kokosovo brašno i poslužite.

Prijatno!