ROLAT OD URMI I KEKSA: Jednostavna, a tako posebna poslastica
Ako volite brze, jednostavne i zdravije poslastice koje bude najlepše uspomene, ovaj recept je pravi izbor za vas. Potrebno vam je samo nekoliko sastojaka i malo vremena da pripremite neodoljiv desert koji će osvojiti i decu i odrasle.
Sastojci
- 1 veći tanjir urmi bez koštica
- 1 manja činija oraha
- keks po izboru
- kokosovo brašno
Priprema:
Uklonite koštice iz urmi ako već nisu očišćene. Urme i orahe stavite u seckalicu ili blender i usitnite dok ne dobijete glatku i kompaktnu smesu. Smesu rasporedite na papir za pečenje i razvucite je u tanak pravougaoni sloj. Preko smese poređajte keks jedan do drugog. Uz pomoć papira pažljivo urolajte. Na dobijeni rolat ponovo poređajte keks i još jednom urolajte. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal. Rolat stavite u frižider na 30 minuta da se stegne. Isecite ga na kolutove. Svaki kolut uvaljajte u kokosovo brašno i poslužite.
Prijatno!
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