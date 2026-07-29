Torte i kolači

ROLAT OD URMI I KEKSA: Jednostavna, a tako posebna poslastica

Milena Tomasevic

29. 07. 2026. u 07:00 >> 05:57

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Ako volite brze, jednostavne i zdravije poslastice koje bude najlepše uspomene, ovaj recept je pravi izbor za vas. Potrebno vam je samo nekoliko sastojaka i malo vremena da pripremite neodoljiv desert koji će osvojiti i decu i odrasle.

РОЛАТ ОД УРМИ И КЕКСА: Једноставна, а тако посебна посластица

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 1 veći tanjir urmi bez koštica
  • 1 manja činija oraha
  • keks po izboru
  • kokosovo brašno

Priprema:

Uklonite koštice iz urmi ako već nisu očišćene. Urme i orahe stavite u seckalicu ili blender i usitnite dok ne dobijete glatku i kompaktnu smesu. Smesu rasporedite na papir za pečenje i razvucite je u tanak pravougaoni sloj. Preko smese poređajte keks jedan do drugog. Uz pomoć papira pažljivo urolajte. Na dobijeni rolat ponovo poređajte keks i još jednom urolajte. Ponavljajte postupak dok ne utrošite sav materijal. Rolat stavite u frižider na 30 minuta da se stegne. Isecite ga na kolutove. Svaki kolut uvaljajte u kokosovo brašno i poslužite.

Prijatno!

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