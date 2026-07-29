CRNO-BELI ŽELE MIROTIĆA! Saga se nastavlja, stigla i potvrda

NIKOLA Mirotić bi ipak mogao da obuče crno-beli dres!

William Cannarella / PsnewZ / Profimedia

Prema informacijama grčkog portala "Sport Dog", PAOK želi da napravi još jedan veliki transfer i pokuša da dovede 35-godišnjeg košarkaša. Klub iz Soluna već je privukao ogromnu pažnju dovođenjem Džedija Osmana iz Panatinaikosa, što je jedan od najvećih transfera u novijoj istoriji ekipe PAOK.

- PAOK pokušava da realizuje novu transfer-bombu i dovede Nikolu Mirotića. Veliko interesovanje navijača dodatno je ohrabrilo čelnike kluba. PAOK je rasprodao svih 6.000 sezonskih ulaznica za dvoranu u Pilaji, pa je vlasnik Aristotelis Mistakidis navodno dao zeleno svetlo za još jednu veliku investiciju“, navodi SD.

Konkurencija u trci za Mirotića je, međutim, izuzetno jaka. Prema saznanjima ovog medija, Podgoričanin se dovodi u vezu sa Efesom, Fenerbahčeom, Bešiktašom, Hapoelom i Makabijem, ali i beogradskim Partizanom.

Na leto 2023. godine mnogo se govorilo o dolasku Mirotića u crno-bele, na čijem je čelu tada bio Željko Obradović. Ipak, taj transfer nikada nije bio realizovan, a Mirotić je bio meta uvreda navijača Partizana.

Crnogorac sa španskim pasošem prošle sezone je na 31 utakmici u Evroligi prosečno beležio 11 poena, 4,3 skoka i 1,4 asistencije. Mirotić je tokom bogate karijere igrao za Real Madrid, Barselonu, Armani i Monako, dok je pet sezona proveo u NBA ligi nastupajući za Čikago Bulse, Nju Orleans Pelikanse i Milvoki Bakse.