CRNO-BELI ŽELE MIROTIĆA! Saga se nastavlja, stigla i potvrda
NIKOLA Mirotić bi ipak mogao da obuče crno-beli dres!
Prema informacijama grčkog portala "Sport Dog", PAOK želi da napravi još jedan veliki transfer i pokuša da dovede 35-godišnjeg košarkaša. Klub iz Soluna već je privukao ogromnu pažnju dovođenjem Džedija Osmana iz Panatinaikosa, što je jedan od najvećih transfera u novijoj istoriji ekipe PAOK.
- PAOK pokušava da realizuje novu transfer-bombu i dovede Nikolu Mirotića. Veliko interesovanje navijača dodatno je ohrabrilo čelnike kluba. PAOK je rasprodao svih 6.000 sezonskih ulaznica za dvoranu u Pilaji, pa je vlasnik Aristotelis Mistakidis navodno dao zeleno svetlo za još jednu veliku investiciju“, navodi SD.
Konkurencija u trci za Mirotića je, međutim, izuzetno jaka. Prema saznanjima ovog medija, Podgoričanin se dovodi u vezu sa Efesom, Fenerbahčeom, Bešiktašom, Hapoelom i Makabijem, ali i beogradskim Partizanom.
Na leto 2023. godine mnogo se govorilo o dolasku Mirotića u crno-bele, na čijem je čelu tada bio Željko Obradović. Ipak, taj transfer nikada nije bio realizovan, a Mirotić je bio meta uvreda navijača Partizana.
Crnogorac sa španskim pasošem prošle sezone je na 31 utakmici u Evroligi prosečno beležio 11 poena, 4,3 skoka i 1,4 asistencije. Mirotić je tokom bogate karijere igrao za Real Madrid, Barselonu, Armani i Monako, dok je pet sezona proveo u NBA ligi nastupajući za Čikago Bulse, Nju Orleans Pelikanse i Milvoki Bakse.
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