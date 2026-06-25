Torte i kolači

ROLNICE SA BOROVNICAMA I CIMETOM: Svaki zalogaj pruža pravi užitak

Milena Tomasevic

25. 06. 2026. u 07:00

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Pred vama su rolnice sa borovnicama i cimetom – neodoljivo mekane, bogate ukusom i savršene za doručak, popodnevnu kafu ili druženje sa porodicom i prijateljima.

РОЛНИЦЕ СА БОРОВНИЦАМА И ЦИМЕТОМ: Сваки залогај пружа прави ужитак

FOTO: Novosti

Sastojci za testo:

  • 275 gr glatkog brašna
  • 4 gr instant kvasca
  • 45 gr šećera
  • 135 ml mlakog mleka
  • 30 g otopljenog i prohlađenog slanog putera
  • 1/2 kašičice ekstrakta vanile
  • 45 gr grčkog jogurta

Za fil:

  • 60 gr omekšalog putera
  • 1,5 kašika cimeta
  • 60 gr smeđeg šećera
  • 30 ml slatke pavlake
  • tanak sloj džema ili namaza od borovnice

Za preliv:

  • krem sir
  • puter
  • šećer u prahu
  • ekstrakt vanile
  • sveže borovnice za dekoraciju

Priprema:

U većoj posudi pomešajte brašno, kvasac i šećer. Dodajte mlako mleko, vanilu, grčki jogurt i otopljeni puter, pa sve sjedinite. Mesite testo mikserom oko 10 minuta ili ručno dok ne postane glatko, elastično i mekano. Pokrijte posudu i ostavite testo na toplom mestu 30 do 40 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

Za fil pomešajte puter, cimet, smeđi šećer i slatku pavlaku u kremastu smesu.

Nadošlo testo razvucite na pobrašnjenoj površini u pravougaonik. Ravnomerno premažite pripremljenim filom. Preko fila nanesite tanak sloj džema od borovnice. Pažljivo uvijte testo u rolat i isecite na šest jednakih rolnica.

Poređajte rolnice u podmazan pleh, pokrijte i ostavite da ponovo narastu oko sat do sat i po. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni Celzijusa 22 do 25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Za preliv umutite krem sir i puter, dodajte šećer u prahu i vanilu. Premažite tople rolnice i ukrasite borovnicama i sa malo džema od borovnice.

Prijatno!

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