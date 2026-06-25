ROLNICE SA BOROVNICAMA I CIMETOM: Svaki zalogaj pruža pravi užitak
Pred vama su rolnice sa borovnicama i cimetom – neodoljivo mekane, bogate ukusom i savršene za doručak, popodnevnu kafu ili druženje sa porodicom i prijateljima.
Sastojci za testo:
- 275 gr glatkog brašna
- 4 gr instant kvasca
- 45 gr šećera
- 135 ml mlakog mleka
- 30 g otopljenog i prohlađenog slanog putera
- 1/2 kašičice ekstrakta vanile
- 45 gr grčkog jogurta
Za fil:
- 60 gr omekšalog putera
- 1,5 kašika cimeta
- 60 gr smeđeg šećera
- 30 ml slatke pavlake
- tanak sloj džema ili namaza od borovnice
Za preliv:
- krem sir
- puter
- šećer u prahu
- ekstrakt vanile
- sveže borovnice za dekoraciju
Priprema:
U većoj posudi pomešajte brašno, kvasac i šećer. Dodajte mlako mleko, vanilu, grčki jogurt i otopljeni puter, pa sve sjedinite. Mesite testo mikserom oko 10 minuta ili ručno dok ne postane glatko, elastično i mekano. Pokrijte posudu i ostavite testo na toplom mestu 30 do 40 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.
Za fil pomešajte puter, cimet, smeđi šećer i slatku pavlaku u kremastu smesu.
Nadošlo testo razvucite na pobrašnjenoj površini u pravougaonik. Ravnomerno premažite pripremljenim filom. Preko fila nanesite tanak sloj džema od borovnice. Pažljivo uvijte testo u rolat i isecite na šest jednakih rolnica.
Poređajte rolnice u podmazan pleh, pokrijte i ostavite da ponovo narastu oko sat do sat i po. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni Celzijusa 22 do 25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.
Za preliv umutite krem sir i puter, dodajte šećer u prahu i vanilu. Premažite tople rolnice i ukrasite borovnicama i sa malo džema od borovnice.
Prijatno!
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