ROLNICE SA BOROVNICAMA I CIMETOM: Svaki zalogaj pruža pravi užitak

Pred vama su rolnice sa borovnicama i cimetom – neodoljivo mekane, bogate ukusom i savršene za doručak, popodnevnu kafu ili druženje sa porodicom i prijateljima.

FOTO: Novosti

Sastojci za testo:

275 gr glatkog brašna

4 gr instant kvasca

45 gr šećera

135 ml mlakog mleka

30 g otopljenog i prohlađenog slanog putera

1/2 kašičice ekstrakta vanile

45 gr grčkog jogurta

Za fil:

60 gr omekšalog putera

1,5 kašika cimeta

60 gr smeđeg šećera

30 ml slatke pavlake

tanak sloj džema ili namaza od borovnice

Za preliv:

krem sir

puter

šećer u prahu

ekstrakt vanile

sveže borovnice za dekoraciju

Priprema:

U većoj posudi pomešajte brašno, kvasac i šećer. Dodajte mlako mleko, vanilu, grčki jogurt i otopljeni puter, pa sve sjedinite. Mesite testo mikserom oko 10 minuta ili ručno dok ne postane glatko, elastično i mekano. Pokrijte posudu i ostavite testo na toplom mestu 30 do 40 minuta, dok ne udvostruči zapreminu.

Za fil pomešajte puter, cimet, smeđi šećer i slatku pavlaku u kremastu smesu.

Nadošlo testo razvucite na pobrašnjenoj površini u pravougaonik. Ravnomerno premažite pripremljenim filom. Preko fila nanesite tanak sloj džema od borovnice. Pažljivo uvijte testo u rolat i isecite na šest jednakih rolnica.

Poređajte rolnice u podmazan pleh, pokrijte i ostavite da ponovo narastu oko sat do sat i po. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 stepeni Celzijusa 22 do 25 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.

Za preliv umutite krem sir i puter, dodajte šećer u prahu i vanilu. Premažite tople rolnice i ukrasite borovnicama i sa malo džema od borovnice.

Prijatno!