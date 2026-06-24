OVO JE MOGLO DA ZAPALI SVET: Vođe iranskih F-5 eskadrila otkrili detalje tajne operacije protiv Amerikanca!
PILOTI lovaca F-5E/F iranskog vazduhoplovstva, koji su učestvovali u operaciji prodornog udara na kamp Buering u Kuvajtu 1. marta, podelili su detalje o tome kako su izveli operaciju i izbegli više slojeva lokalne i američke protivvazdušne odbrane.
Iako su iranski državni mediji široko objavili snimke lovaca F-4 i F-5 koji poleću da učestvuju u ratnim naporima, nakon što su SAD pokrenule napad na zemlju 28. februara, malo se znalo o njihovim ulogama pre nego što su ovi prodorni udari potvrđeni krajem aprila. Piloti su se setili da su leteli u bliskoj formaciji na udaljenosti manjoj od 15 metara i u potpunoj radio tišini, namerno zaobilazeći druge ciljeve kao što su kuvajtski dalekovodi i rafinerije nafte, pre nego što su direktno napali bazu. Piloti su tvrdili da je njihov napad izazvao značajne požare i sekundarne eksplozije, uključujući uništenje najmanje jednog helikoptera.
Iranski prodorni let dao je veći kredibilitet tvrdnjama SAD da su tri američka lovca dugog dometa F-15E oborena iznad Kuvajta zaista izgubljena od prijateljske vatre, jer su izveštaji o iranskim lovcima koji su izveli bombardovanja unutar zemlje možda izazvali zabunu među jedinicama kuvajtskog lovačkog vazduhoplovstva. Izveštava se da su F-15 oboreni od strane kuvajtskog lovca F-18, iako su analitičari uveliko postavljali pitanja u vezi sa verodostojnošću ovih tvrdnji. Napad na američki objekat u Kuvajtu bio je primetno daleko od izolovanog, sa najmanje jednim iranskim lovacem F-4E koji je korišćen za pokretanje uspešnog prodornog napada iznad Saudijske Arabije. Ova operacija je postala poznata samo zato što je rezultirala sukobom između F-4 i najmanje jednog američkog lovca F-16CJ, u kojem F-16 nisu uspeli da obore iranski avion, što im je omogućilo da se vrate u Iran.
F-4 i F-5, koji čine okosnicu borbene flote iranskog vazduhoplovstva, spadaju među najmanje sposobne tipove lovaca na svetu i predstavljaju avione iz doba Vijetnamskog rata koji zaostaju više od dve generacije za najsavremenijim tehnologijama. Čak i u poređenju sa drugim tipovima lovaca treće generacije, kao što su MiG-23ML koje koriste susedni Irak i Sirija, a koji su imali napredne mogućnosti za posmatranje i obaranje, F-4 i F-5 su veoma ograničeni u svojim mogućnostima. Nemogućnost SAD i njihovih strateških partnera da se suprotstave ovim tipovima lovaca, uprkos koncentraciji opreme za vazdušno ratovanje vredne stotine milijardi dolara oko Irana, pokrenula je ozbiljna pitanja u vezi sa njihovom održivošću. S obzirom na to da Iran treba da dobije moderne lovce Su-35 2026. godine, a lovce Su-30SM2 2027. godine, mogućnost da se ovi avioni koriste za pokretanje mnogo efikasnijih prodornih udara ostaje velika.
Ranije je NBC News izvestio da je šteta na američkim vojnim bazama i opremi u regionu Persijskog zaliva bila daleko veća nego što se javno priznaje. Iran je napao američke vojne baze u sedam zemalja Bliskog istoka, ciljajući skladišta, komandne centre, hangare, satelitsku komunikacionu infrastrukturu, piste, napredne radarske sisteme i desetine letelica. Iako su bespilotne letelice i balističke i krstareće rakete bile odgovorne za veliku većinu napada, udari iranske lovačke flote poslužili su da istaku koliko je krhka američka odbrana. Prodorni udari koje su pokrenuli F-4 i F-5 jesu jedni od retkih napada neprijateljskih lovaca na američke vojne baze viđenih od Drugog svetskog rata, pri čemu ograničenja američke i savezničke odbrane ukazuju na to da bi sposobniji protivnici poput Kine i Severne Koreje verovatno mogli da zaustave američke operacije iz prednjih baza koristeći svoje moćnije arsenale.
militarywatchmagazine.com
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