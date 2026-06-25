uživoPRENOS, ŠKOTSKA - BRAZIL: Žoga bonito Vinisijusa i Kunje, navijači dočekali i ulazak Nejmara! (VIDEO)
Škotska i Brazil igraju od ponoći meč trećeg kola grupe C na Mundijalu. Meč možete pratiti na portalu Novosti.
Škotska - Brazil (drugo poluvreme, 0:3)
76' DOČEKALI SMO I TO - NEJMAR JE NA TERENU! Jedan od najboljih fudbalera Brazila svih vremena po prvi put na turniru dobija minute.
72' Ponovo promašaj Skota Mektomineja iz dobre pozicije. Ređaju se šanse za selekciju Škotske.
64' ŠTETA! Skot Mektomini je imao priliku da smanji prednost Brazila. Tirni je centrirao, fudbaler Napolija se najviše uzdigao u šesnaestercu i glavom uputio udarac u donji levi ugao gola Alisona koji je to uspeo uz mnogo napora da odbrani.
60' GOOOOOL! Bruno Gimaraeš je kao na tacni poslužio Kunju koji postiže svoje treći pogodak na Mundijalu, 0:3.
52' Malo je falilo da het-trik postigne Vini! Izašao je oči u oči sa golmanom Ganom koji je uspeo da odbrani njegov udarac i izađe kao pobednik ovog puta.
46' Počelo je drugo poluvreme. Selektor Škotske je napravio jednu izmenu. U nastavku će umesto Robertsona na terenu biti Tirni.
Kraj prvog poluvremena!
45+3' GOOOOOL! Vinisijus je ponovo strelac! Centrirao je Gimaraeš a zvezda Real Madrida je glavom poslala loptu u mrežu, 0:2.
44' VELIKA PRILIKA ZA BRAZIL! Vini je centrirao, Kunja šutirao a lopta se od defanzivca odbila malo pored stative. Umalo da dođe do autogola.
38' Sada je i Rajas isprobao svoj šut sa distance ali lopta odlazi daleko pored leve stative.
33' Ni nakon trećeg kornera Škotska ne uspeva da stvori ozbiljniju šansu.
22' Vini je postigao i drugi pogodak na meču, međutim nakon VAR intervencije isti je poništen zbog ranijeg faula.
20' Vinisijus je probio sada po desnom boku i spoljnim deo kopačke pokušao da matira golmana "suknjica" ali nije uspeo.
15' Brazil sada kontroliše ovu utakmicu i ne dozvoljava Škotima da priđu njihovom golu.
7' GOOOOL! Veliku grešku odbrane Škotske iskoristio je ko drugi nego Vinisijus! Ovo je njegov treći pogodak na ovom Mundijalu, 0:1.
5' Greška na sredini terenu Škotske nije iskoristio Bruno Gimaraeš koji je loše centrirao i bio je to lak posao za golmana Gana.
1' Meč na Hard Rok stadionu u Majamiju je upravo počeo!
SASTAVI:
Škotska: Gan, Robertson, Hendri, Mekena, Paterson, Mektomini, Mekgin, Ferguson, Meklin, Genon-Douk, Šenkland
Brazil: Alison, Danilo, Gabrijel, Markinjos, Daglas Santos, Kazemiro, Gimaraeš, Paketa, Vinisijus Jr, Rajan, Kunja
UOČI MEČA:
Brazil je čekao i dočekao - Nejmar se nalazi na klupi i najverovatnije će danas dobiti prve minute na ovom Mundijalu. Selesao nakon dva odigrana meča ima četiri boda i deli prvo mesto grupe sa Marokom koji takođe ima 4. Škotska je na tri boda, dok je Haiti bez bodova.
S druge strane Škoti su se najverovatnije kvalifikovali za nokaut fazu ali Mektomini i drugovi sanjaju pobedu protiv najtrofejnije selekcije sveta, pa sigurno motiva neće nenedostajati i pokušaće da obraduju milione navijača.
Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
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