"BROJ POGINULIH JE KATASTROFALAN": Hitno se oglasio Tramp nakon stravičnog zemljotresa u Venecueli (FOTO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj platformi Truth Social povodom katastrofe u Venezueli.
"Dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venezuele masovnih su razmera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih", napisao je Trump. Poručio je i da su Sjedinjene Države spremne odmah da reaguju.
"SAD stoji spreman, voljan i sposoban pomoći! Dao sam uputstvo svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo delovanje. Bićemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prvi izveštaji uopšte nisu dobri!!!", naveo je američki predsjednik u svojoj objavi.
(Telegraf)
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