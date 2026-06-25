Svet

"BROJ POGINULIH JE KATASTROFALAN": Hitno se oglasio Tramp nakon stravičnog zemljotresa u Venecueli (FOTO)

В.Н.

25. 06. 2026. u 07:19

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj platformi Truth Social povodom katastrofe u Venezueli.

БРОЈ ПОГИНУЛИХ ЈЕ КАТАСТРОФАЛАН: Хитно се огласио Трамп након стравичног земљотреса у Венецуели (ФОТО)

Foto: White House Photo / Alamy / Profimedia

"Dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venezuele masovnih su razmera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih", napisao je Trump. Poručio je i da su Sjedinjene Države spremne odmah da reaguju.

"SAD stoji spreman, voljan i sposoban pomoći! Dao sam uputstvo svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo delovanje. Bićemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prvi izveštaji uopšte nisu dobri!!!", naveo je američki predsjednik u svojoj objavi.

(Telegraf)

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