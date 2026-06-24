TAŠCI SA PEKMEZOM: Budi najlepše uspomene i mirise domaće kuhinje

Tašci sa pekmezom su tradicionalna poslastica koja se generacijama priprema u vojvođanskim domovima, a njihov jednostavan sastav krije bogatstvo ukusa kome je teško odoleti.

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500 gr brašna

3 jaja

1 kašičica soli

voda po potrebi

pekmez od šljiva ili kajsija

Za posipanje:

šećer

mleveni orasi

prezle prepržene na malo ulja

Priprema

Umesite testo od brašna, jaja, soli i malo vode. Pokrijte ga i ostavite da odmori oko 30 minuta.

Nakon odmaranja, testo razvucite u tanak list. Na jednu polovinu testa rasporedite kašičice pekmeza na jednakom rastojanju. Preklopite drugom polovinom testa i prstima dobro pritisnite krajeve oko nadeva kako se tašci ne bi otvarali tokom kuvanja. Isecite ih na željenu veličinu.

U većoj šerpi zagrejte oko 3 litra vode. Kada voda provri, pažljivo ih spuštajte i kuvajte dok ne isplivaju na površinu.

Izvadite ih i ocedite i poslužite tople. Po želji ih pospite šećerom, mlevenim orasima ili preprženim prezlama.

Prijatno!