TAŠCI SA PEKMEZOM: Budi najlepše uspomene i mirise domaće kuhinje
Tašci sa pekmezom su tradicionalna poslastica koja se generacijama priprema u vojvođanskim domovima, a njihov jednostavan sastav krije bogatstvo ukusa kome je teško odoleti.
- 500 gr brašna
- 3 jaja
- 1 kašičica soli
- voda po potrebi
- pekmez od šljiva ili kajsija
Za posipanje:
- šećer
- mleveni orasi
- prezle prepržene na malo ulja
Priprema
Umesite testo od brašna, jaja, soli i malo vode. Pokrijte ga i ostavite da odmori oko 30 minuta.
Nakon odmaranja, testo razvucite u tanak list. Na jednu polovinu testa rasporedite kašičice pekmeza na jednakom rastojanju. Preklopite drugom polovinom testa i prstima dobro pritisnite krajeve oko nadeva kako se tašci ne bi otvarali tokom kuvanja. Isecite ih na željenu veličinu.
U većoj šerpi zagrejte oko 3 litra vode. Kada voda provri, pažljivo ih spuštajte i kuvajte dok ne isplivaju na površinu.
Izvadite ih i ocedite i poslužite tople. Po želji ih pospite šećerom, mlevenim orasima ili preprženim prezlama.
Prijatno!
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