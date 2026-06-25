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"NOĆ JE BILA VATRENA, ZGROMILI SMO SISTEME PANCIR I S-300" Mađar podelio jezive snimke , pa poručio "Rusija pada na Krimu" (VIDEO)

Симеуновић А. Милош

25. 06. 2026. u 00:00

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KOMANDANT bespilotnih snaga ukrajinske vojske Robert Brovdi, poznatiji pod kodnim imenom "Mađar" podelio je snimke napada na Krim i Donjecku oblast.

НОЋ ЈЕ БИЛА ВАТРЕНА, ЗГРОМИЛИ СМО СИСТЕМЕ ПАНЦИР И С-300 Мађар поделио језиве снимке , па поручио Русија пада на Криму (ВИДЕО)

printscreen/instagram/robert_madyar

 - Moskva će pasti na Krimu.

Ptice SBS će i dalje delovati.

Šarolikost ciljeva, uživajte, crvi.

Noć između 22. i 23. juna bila je na Krimu „vatrena“. U operativnoj dubini neprijatelja, Ptice SBS su napravile haos— više od 60 osetljivih neprijateljskih ciljeva je obrađeno samo midlovima (dronovi srednjeg dometa, prim. aut.). Među raznovrsnim ciljevima bili su: tri krstareća nosača raketa, četiri sistema PVO, naftna baza u Kerču, gasna distributivna stanica i elektroenergetska podstanica, kolone logistike i cisterne za gorivo…

Među njima:

Izviđačko-udarni bespilotni sistemi dubokog dejstva „Orion“ — 3 jedinice, nosači vođenih avio-bombi i malih krstarećih raketa, Kerč, AR Krim, 1. centar SBS

Rezervoari za naftu na Kerčkoj (Kamiš-Burunskoj) termoelektrani, Kerč, AR Krim, 1. centar SBS

Protivvazdušni raketno-topovski sistem „Pancir-S1“, Bagerovo, Krim, 1. centar SBS

Lanser S-300, Kurortno, Krim, 1. centar SBS

Radarski sistem „Nebo-U“, Kerč, Krim, 1. centar SBS

Protivvazdušni top ZU-23-3, Kurortno, Krim, 1. centar SBS

Elektropodstanica 330/110 kV „Zapadno-Krimska“, Karjerno, Krim, 427. brigada SBS „Rarog“, 413. puk SBS „Rejd“

Poligon za obuku pilota BpLA 4. motorizovane brigade u operativnoj grupi (U) „Dzeržinsk“, Debaljcevo, Donjecka oblast, 20. brigada SBS „K-2“

Gasna distributivna stanica „Simferopolj“, Trudovo, 1. centar SBS

Cisterna sa gorivom, Gorlovka, Donjecka oblast, 20. brigada SBS „K-2“

Neprijateljski logistički transport, Priazovsko, Zaporoška oblast, 412. brigada SBS „Nemesis“

Neprijateljski logistički transport, AR Krim, Donjecka, Luganska, Zaporoška i Hersonska oblast — odred „13“, 414. brigada SBS „Mađarove ptice“, 20. brigada SBS „K-2“, 412. brigada SBS „Nemesis“, 1. centar SBS - napisao je "Mađar" na svom instagram profilu. 

Snimak možete pogledati OVDE

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