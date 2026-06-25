"DANAS POSTOJI SAMO JEDNA PORUKA": Madurove reči nakon stravičnog zemljotresa u Venecueli slamaju srce

SVRGNUTI predsednik Venecuele Nikolas Maduro izrazio je solidarnost sa venecuelanskim narodom nakon dva razorna zemljotresa lpja su pogodila tu zemlju.

Foto: AP Photo/Matias Delacroix

"Danas postoji samo jedna poruka: maksimalno jedinstvo, maksimalna solidarnost i maksimalna akcija", navodi se u poruci objavljenoj na kanalu Telegram u ime Madura i njegove supruge Silije Flores de Maduro, prenosi CNN.

Maduro i njegova supruga trenutno su u federalnom pritvoru u Njujorku, gde se suočavaju s optužbama za trgovinu drogom i oružjem, nakon što su ih američke snage početkom januara zarobile u njihovom predsedničkom kompleksu u Karakasu.

"Neka niko ne bude ostavljen sam, neka svaka zajednica brine o svojoj deci, svojim bakama i dekama, svojim bolesnima. Venecuela se suočila s velikim iskušenjima, a mi ćemo i iz ovog izaći jaki, sa verom, disciplinom i solidarnošću", napisao je Maduro u objavi na Telegramu i pozvao ljude da podrže rad spasilačkih i medicinskih timova.

Prve snimke i fotografije zemljotresa možete pogledati klikom OVDE.

(Telegraf)