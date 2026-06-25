LAŽ BLOKADERA ZA RUŠENJE SRBIJE: Izmišljaju afere i demonizuju Vučića, a cilj im je da se dokopaju vlasti
SLUČAJ "zvučni top", koji već više od godinu i po dana izaziva brojne političke i društvene polemike, ponovo je u žiži javnosti nakon što je Više javno tužilaštvo saopštilo da raspolaže dokumentacijom i indicijama koji ukazuju na moguću organizovanu pripremu narativa o navodnoj upotrebi ovog sredstva na protestu 15. marta 2025. godine. Tim povodom, politički analitičar Srđan Graovac izneo je stav da je reč o politički motivisanoj kampanji koja je od početka imala za cilj ostvarivanje ličnih političkih interesa.
Graovac je, naime, ocenio je da blokadersko-plenumaški pokret od samog početka ima izrazito politički karakter, s ciljem preuzimanja vlasti.
- Studentsko-blokadersko-plenumaški pokret ni sam ne znam kako bih ga nazvao, suštinski je politički pokret i njegovo delovanje je klasično političko. Doduše, bez jasnog programa i plana, ali sa jasnim ciljem rušenja vlasti. Obmanjivanje javnosti, nažalost, nije nepoznata pojava na našoj političkoj sceni i oni to obilato koriste. Pitanje "zvučnog topa" su izmislili i kreirali sa jasnom namerom da ga iskoriste u političke svrhe - rekao je Graovac za "Novosti".
Prema njegovim rečima, kreiranje narativa o navodnom "zvučnom topu", kao i drugih afera, predstavlja deo šire strategije usmerene na obmanjivanje javnosti i ostvarivanje sopstvenih političkih ciljeva.
- Ista je situacija i sa kreiranjem narativa o "Sarajevo safariju" i drugim, izmišljenim aferama. To mi, pre svega, govori da su oni u sprezi sa određenim strukturama spolja koje ih usmeravaju i igraju ključnu ulogu u tom procesu, ali i sa određenim političkim strukturama unutar zemlje, okupljenim pre svega oko Univerziteta. Mislim, pre svega, na pojedine profesore koji takođe imaju značajnu ulogu u usmeravanju blokadera. Zato njihovo ponašanje ne treba da nas iznenađuje - kazao je Graovac.
Govoreći o pitanju kompetentnosti, Graovac je ocenio da ona kod pripadnika studentsko-blokaderskog pokreta ne postoji.
- Ako imate nešto što se naziva studentskim pokretom, onda je jasno da o kompetentnosti ne može ni biti reči. Oni najpre treba da završe fakultete, ako uopšte ima studenata u tom pokretu, a zatim da steknu godine i iskustvo kako bi mogli da govore o određenoj kompetentnosti. U ovom trenutku toga nema. Zato je iluzorno govoriti o tome da bi oni mogli da vode državu, bilo sada ili u nekom drugom trenutku. Za pregovore o pitanjima kao što su energetika, ekonomija ili Kosovo i Metohija neophodni su znanje, iskustvo i kapaciteti, a ti kapaciteti, po mom mišljenju, kod blokadera apsolutno ne postoje - zaključio je Graovac.
BONUS VIDEO: I blokaderi priznali: "Sarajevo Safari" bio je fabrikovana laž protiv Vučića!
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