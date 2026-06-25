Politika

LAŽ BLOKADERA ZA RUŠENJE SRBIJE: Izmišljaju afere i demonizuju Vučića, a cilj im je da se dokopaju vlasti

T.J.

25. 06. 2026. u 07:00

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SLUČAJ "zvučni top", koji već više od godinu i po dana izaziva brojne političke i društvene polemike, ponovo je u žiži javnosti nakon što je Više javno tužilaštvo saopštilo da raspolaže dokumentacijom i indicijama koji ukazuju na moguću organizovanu pripremu narativa o navodnoj upotrebi ovog sredstva na protestu 15. marta 2025. godine. Tim povodom, politički analitičar Srđan Graovac izneo je stav da je reč o politički motivisanoj kampanji koja je od početka imala za cilj ostvarivanje ličnih političkih interesa.

ЛАЖ БЛОКАДЕРА ЗА РУШЕЊЕ СРБИЈЕ: Измишљају афере и демонизују Вучића, а циљ им је да се докопају власти

Foto: Printskrin

Graovac je, naime, ocenio je da blokadersko-plenumaški pokret od samog početka ima izrazito politički karakter, s ciljem preuzimanja vlasti.

- Studentsko-blokadersko-plenumaški pokret ni sam ne znam kako bih ga nazvao, suštinski je politički pokret i njegovo delovanje je klasično političko. Doduše, bez jasnog programa i plana, ali sa jasnim ciljem rušenja vlasti. Obmanjivanje javnosti, nažalost, nije nepoznata pojava na našoj političkoj sceni i oni to obilato koriste. Pitanje "zvučnog topa" su izmislili i kreirali sa jasnom namerom da ga iskoriste u političke svrhe - rekao je Graovac za "Novosti".

Foto: Dimitrije Vasiljevic/Alamy/Profimediaa

Prema njegovim rečima, kreiranje narativa o navodnom "zvučnom topu", kao i drugih afera, predstavlja deo šire strategije usmerene na obmanjivanje javnosti i ostvarivanje sopstvenih političkih ciljeva.

- Ista je situacija i sa kreiranjem narativa o "Sarajevo safariju" i drugim, izmišljenim aferama. To mi, pre svega, govori da su oni u sprezi sa određenim strukturama spolja koje ih usmeravaju i igraju ključnu ulogu u tom procesu, ali i sa određenim političkim strukturama unutar zemlje, okupljenim pre svega oko Univerziteta. Mislim, pre svega, na pojedine profesore koji takođe imaju značajnu ulogu u usmeravanju blokadera. Zato njihovo ponašanje ne treba da nas iznenađuje - kazao je Graovac.

Foto: KCNS

Srđan Graovac

Govoreći o pitanju kompetentnosti, Graovac je ocenio da ona kod pripadnika studentsko-blokaderskog pokreta ne postoji.

- Ako imate nešto što se naziva studentskim pokretom, onda je jasno da o kompetentnosti ne može ni biti reči. Oni najpre treba da završe fakultete, ako uopšte ima studenata u tom pokretu, a zatim da steknu godine i iskustvo kako bi mogli da govore o određenoj kompetentnosti. U ovom trenutku toga nema. Zato je iluzorno govoriti o tome da bi oni mogli da vode državu, bilo sada ili u nekom drugom trenutku. Za pregovore o pitanjima kao što su energetika, ekonomija ili Kosovo i Metohija neophodni su znanje, iskustvo i kapaciteti, a ti kapaciteti, po mom mišljenju, kod blokadera apsolutno ne postoje - zaključio je Graovac.

BONUS VIDEO: I blokaderi priznali: "Sarajevo Safari" bio je fabrikovana laž protiv Vučića!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Imaju najčistija srca: Ovo su tri najplemenitija znaka horoskopa

Imaju najčistija srca: Ovo su tri najplemenitija znaka horoskopa