MEKSIKO je već posle drugog kol obezbedio prvo mesto u grupi, dok je Češka u teškoj poziciji nakon što je u obe utakmice do sada ispustila vođstvo. Ovu utakmicu možete da pratite u prenosu uživo na portalu Novosti.

Foto: AP Photo/Erik S. Lesser)

ČEŠKA - MEKSIKO 0:0

10' Mnogo su petljali Meksikanci u ovom napadu, koji je započeo Giljermo Martinez Ajala finim pasom u šesnaesterac, ali ga je presekla odbrana protivnika.

8' Prva ozbiljna prilika na utakmici u osmom minutu. Češka je pripretila preko Denisa Visinskog koji iz kaznenog prostora šutira tik pored leve stative.

1' Sudija Jale Perez je označio početak utakmice.

UOČI MEČA

Češkoj verovatno samo pobeda omogućava prolazak iz Grupe A, pošto se sastaje sa već kvalifikovanim Meksikom na legendarnom stadionu Asteka.

Još od 1982. godine (tada kao Čehoslovačka) Česi nisu bili u situaciji da ostanu bez pobede u grupnoj fazi da pobede ni u jednoj od svoje tri utakmice u grupnoj fazi. Ako opet izbegnu tu sudbinu, moglo bi ih čekati prvo učešće u nokaut fazi Svetskog prvenstva još od 1990. godine.

Posao je već završen za suorganizatora Meksiko, koji je prvi na turniru obezbedio drugi krug, zahvaljujući impresivnim pobedama nad Južnom Afrikom i Južnom Korejom.

Njihov dosadašnji uspeh izgrađen je na defanzivnoj čvrstini, pošto nisu primili gol ni u jednom meču, što znači da sada imaju šansu da sačuvaju mrežu netaknutom na tri uzastopne utakmice Svetskog prvenstva po prvi put od 1986. godine, kada su poslednji put bili domaćini Svetskog prvenstva.

Izabranici Havijera Agirea mogu ovde da ispišu istoriju tako što će po prvi put pobediti u sve tri utakmice grupne faze Svetskog prvenstva, čime bi ujedno nastavili i niz od osam utakmica bez poraza na stadionu Asteka u ovom takmičenju (6 pobeda, 2 remija).