Politika

SRBIJA ZOVE! SRBIJA JEDNA PORODICA! Pogledajte moćan video povodom skupa 27. juna (VIDEO)

В.Н.

25. 06. 2026. u 00:13

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Subota. 27. Srbija - jedna porodica! Vidimo se!

СРБИЈА ЗОВЕ! СРБИЈА ЈЕДНА ПОРОДИЦА! Погледајте моћан видео поводом скупа 27. јуна (ВИДЕО)

printscreen/instagram/vecernjenovosti.rs

 - U subotu 27.06. održaće se skup "Srbija jedna porodica". Pogledajte moćan video tim povodom - navodi se u našoj objavi na instagramu.

Snimak možete pogledati OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 9

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VUČIĆ POZVAO GRAĐANE NA SKUP 27. JUNA: Verujem u vas, verujem u našu zemlju, verujem u našu Srbiju (VIDEO)
Politika

0 33

VUČIĆ POZVAO GRAĐANE NA SKUP 27. JUNA: Verujem u vas, verujem u našu zemlju, verujem u našu Srbiju (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane na predstojeći skup 27. juna ispred Narodne skupštine u Beogradu kako bi razgovarali o planu, napretku i prioritetima koje vide kao najvažnije za našu zemlju. 27. juna organizujemo susret ljudi koji vole našu otadžbinu i koji žele da zajedno gradimo budućnost Srbije, poručio je Vučić.

24. 06. 2026. u 19:01

Politika
Tenis
Fudbal
LAKŠE JE NEGO ŠTO MISLITE: Šta da radite kada vam se farmerke skupe? Sjajan trik!

LAKŠE JE NEGO ŠTO MISLITE: Šta da radite kada vam se farmerke skupe? Sjajan trik!