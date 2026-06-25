SRBIJA ZOVE! SRBIJA JEDNA PORODICA! Pogledajte moćan video povodom skupa 27. juna (VIDEO)

MINISTAR za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić izjavio je danas da su na skup ispred Doma Narodne skupštine 27. juna "Srbija jedna porodica" pozvani pravdoljubivi ljudi koje zanima budućnost Srbije, a ne oni koji bi da ruše državu navodeći da Branku Ružiću na tom skupu nije mesto.