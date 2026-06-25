SRBIJA ZOVE! SRBIJA JEDNA PORODICA! Pogledajte moćan video povodom skupa 27. juna (VIDEO)
Subota. 27. Srbija - jedna porodica! Vidimo se!
- U subotu 27.06. održaće se skup "Srbija jedna porodica". Pogledajte moćan video tim povodom - navodi se u našoj objavi na instagramu.
Snimak možete pogledati OVDE!
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