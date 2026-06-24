NOVAK ĐOKOVIĆ ŠOKIRAO ODLUKOM! I to pred Vimbldon!
Srpski teniser odlučio se na iznenadan potez, pred učešće na egzebiciji koja će poslužiti kao priprema za treći Grend slem u sezoni.
Novak Đoković trebalo je da učestvuje na egzibicionom turniru u Harlingemu, koji bi mu poslužio kao uvertira za Vimbldon, međutim, srpski teniser povukao se na dan kada je trebalo da odigra prvi meč.
Osvajač 24 Grend slem titule trebalo je da odigra meč protiv Karena Hačanova iz Rusije, ali je rano jutros ipak odlučio da otkaže meč i tako će bez bilo kakve pripreme u vidu zvaničnog, ili bar egzibicionog meča ući u okršaje na Vimbldonu.
Novak Đoković je podigao sedam pehara na londonskoj travi, što ga uz Rodžera Federera svstava među rekordere, ipak, ponovo će se postavljati upravo pitanje "kilometraže" na terenu zbog koje bi Srbin mogao da se suoči sa problemima.
Još nije poznato zbog čega je sedmi reket ATP liste odlučio da se povuče, ali njegovi fanovi se nadaju da se ne radi o nekakvoj povredi ili zdravstvenim problemima.
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