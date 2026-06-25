NEVEROVATAN MEČ U ATLANTI: Lavovi Atlasa su drugi u grupi, "Grenadini" se časno oprostili od Svetskog prvenstva

MAROKO je teže nego što se očekivalo savladao selekciju Haitija, rezultatom 4:2.

Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

MAROKO - HAITI 4:2 (Hakimi 39' , Saibari 45' , Rahimi 78', Jasin 89' - Žozef 10' , Isidoro 43') MAROKO: Bono – Hakimi, Halal, Ridžad, Salah-Edin – Amrabat, El Ajnaui – Dijaz, Saibari, El Kanus – El Kabi. HAITI: Plasid - Duvern, Ade, Delkroa, Iskustvo - Kazimir, Žan Žak, Belegar, Providens - Isidor, Žozef.

Zvanično četvrta selekcija sveta za dlaku je izbegla senzacionalan poraz od hrabrih Haićana koji su se držali i više nego dobro do 78. minuta.

Haiti se oprašta od Svetskog prvenstva i nemaju razloga da se stide svog nastupa ovde iako nisu uspeli da osvoje ni bod. Pokazali su zube polufinalisti prethodnog mundijala, izgubili tesno od Škotske a ni Brazil ih nije ponizio, čak ne toliko ni nadigrao.

Maroko će u drugom krugu verovatno na Holandiju, Brazil na Japan ili Švedsku, a Škotska sada nema baš neke velike izglede da prođe kao laki-luzer odnosno jedna od osam trećeplasiranih, a ako se to ipak desi Francuska ima najviše šansi da ih dobije za rivala u borbi za osminu finala.

TOK MEČA

94' - Šteta je što ovo nije ušlo. Bono je jedva izbio loptu posle šuta iz slobodnog udarca koji je izveo Nazon iz prilične udaljenosti.

89' - NOVI GOL ZA MAROKO! Jasin je strelac, ali je prošlo tri minuta dok VAR nije potvrio da je sve bilo regularno.

87' - Ašraf Hakimi pokušao je da iznenadi Plasida direktnim udarcem iz takozvanog skraćenog kornera, ali golman Haitija uspeva da izbaci u korner.

83' - Ne mogu da se oslobode pritisk fudbaleri Haitija.

78' - GOOOL!!!! Maroko vodi prvi put na meču. Golom rezerviste Sufijana Rahimija srušen je otpor hrabre karipske družine koja će tako izgleda ipak izjednačiti neslavni rekord El Salvadora.

Gaaaaaal de Marruecos 🇲🇦 y ya lo va ganando ante Haití 🇭🇹



Marruecos 🇲🇦 3-2 Haití 🇭🇹 pic.twitter.com/BaWVvS5cqq — La 12 (@La12129895) June 24, 2026

Šteta, delilo ih je samo 12 minuta od podviga, a nisu imali ni sreće jer je lopta na putu do mreže pogodila jednog njihovog igrača.

74' - Slobodan udarac za Maroko u zoni šuta. Hakimi je pogodio živi zid a odbijena lopta mu se vratila na nogu međutim opet je pogodio istu metu bek Pari Sen Žermana.

Utakmica se gleda i u Port o Prensu, glavnom gradu najsiromašnije zemlje zapadne hemisfere gde većina stanovništva preživljava sa manje sa dva ili manje dolara dnevno.

Foto: Tanjug/AP Photo/Odelyn Joseph

67' - VREME JE ZA ZLOGLASNU PAUZU ZA HIDRATACIJU.

65' - Brani sada Plasid i neočekivani udarac ka svom golu od strane Adea koji je iz najbolje namere da otkloni opasnot od centaršuta sa desne strane uputio projektil pod prečku sopstvenog gola.

62' - Belegard je zaustavljen u poslednjem trenutku pre nego što je uspeo da pobegne dvojici čuvara a onda bi verovatno fudbaler Vulverhemptona doneo novo i treće vođsto Haitiju

60' - Senzacionalna odbrana Džonija Plasida, žive legende haičanskog fudbala kome je ovo poslednji meč u karijeri, bar onom reprezentativnom delu iste. Odbijena lopta dolazi do Bilala El Kanusa na ivici šesnaesterca i on šutira ka golu, ali lopta završava u Plasidovim rukavicama umesto u donjem desnom uglu.

58' - Tražili su MArokanci penal a malo konfuzije donele su VAR sudije pošto su u tim trenucima signalizirale sudiji da nije bio korner nego gol-aut.

56' - Ašraf Hakimi je opet preuzeo komandu na terenu. Lepo je prošao po desnoj strani i uputio upotrebljiv centaršut ali se El Kabi aktivirao iz ofsajda pa se gol ne bi važio ni da je postignut.

53' - Žozef nastavlja da pravi probleme MAroku po desnom krilu, ali je ovom prilikom napravio prekršaj kada je okružen trojicom defanzivaca Maroka izgubio loptu.

50' - Prvi ozbiljan napad Maroka u drugom delu završen je kornerom za afričku selekciju nakon što je Saibari pogodio Duverna.

46' - Počelo je drugo poluvreme, bez izmena u postavama.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

46' - Pet minuta je produženo prvo poluvreme, a Marokanci kao da su rešili da to iskoriste da pređu u vođstvo, ali za sada im to ne uspeva. Brahim Dijaz je iz izgledne pozicije šutirao prilično loše za igrača njegovog kalibra i daleko pored stative.

45' - GOOOOL, Maroko Ismael Saibari posle iz treće ozbiljne prilike postiže gol. Velike zasluge pripadaju strelcu prvog gola za Maroko Ašrafu Hakimiju, ali i Brahimu Dijazu koji je pametno prepustio loptu saigraču koji je bio u boljoj poziciji.

FOTO: Tanjug/AP Photo/Mike Stewart

43' - GOL, HAITI!!! Ne predaju se Haićani posle primljenog gola i to im se isplatilo. Spektakularan pogodak fudbalera Sanderlenda Vilsona Isidora.

39' - GOOOOL uguraše ga nekako Marokanci. Ašraf Hakimi je preuzeo odgovornost kao pravi kapiten i posle malo muke poravnao rezultat.

Gaaaaaaaal de Hakimi y se empata el partido



Haití 🇭🇹 1-1 Marruecos 🇲🇦 pic.twitter.com/dhH9V1MLUv — La 12 (@La12129895) June 24, 2026

36' - Maroko pokušava na sve načine da što pre izjednači. Ismael Saibari je bio blizu gola posle lepe asistencije Brahima Dijaza, ali glavom iz neposredne blizine šalje preko prečke. Uhvatili su se za glavu i on i svi na klupi Maroka.

34' - Nije nimalo naivan Haiti i ne vodi slučajno. Strelac jedinog gola na utakmici Žozef oprobao se prodorom po desnom krilu ali je usledio prejak šut preko gola.

30' - Ašraf Hakimi šutira nakon centaršuta, ali ne uspeva da pogodi. Njegov nizak udarac ide pravo ka sredini gola gde je Plasid bio dobro postavljen.

24' - A sada, "popularna" pauza za hidrataciju igrača.

23' - Ismael Saibari šutirao je sa ivice šesnaesterca nakon preciznog dodavanja. Džoni Plaside sjajnom odbranom sprečio je loptu da ode u donji desni ugao.

10' GOL, HAITI

Žan-Kevin Divern pokazuje odličnu viziju i šalje pas Leniju Džozefu koji smireno iz blizine zakucava loptu u mrežu - 0:1.

Gaaaaaaaaal de Haití 🇭🇹 y ya le va ganando a Marruecos 🇲🇦



Haití 🇭🇹 1-0 Marruecos 🇲🇦 pic.twitter.com/N1m8Yi91dj — La 12 (@La12129895) June 24, 2026

Uoči utakmice

Maroko je posle remija bez golova protiv Brazila uspeo da minimalnim rezultatom savlada Škotsku i tako je praktično jednom nogom ušao u šesnaestinu finala.

S druge strane, Haiti je pretrpo dva poraza bez postignutog gola i već se oprostio od daljeg takmičenja, ai sigurno je da se neće predati bez borbe, jer su zube pokazali i Brazilcima i Škotima.

Ipak, do sada nisu uspeli ne samo da osvoje bod nego ni da postignu gol, pa im preti opasnost da izjednače dve negativna rekorda - jedan koji dele Kanada iz 1986. i El Salvador iz 1970 kao jedine dve selekcije iz Konkakaf zone koje su izgubile sve utakmice u grupi bez postignutog gola, i drugi koji samostalno drži El Salvador - sa odigranim najvećim brojem utakmica sa nula osvojenih bodova (šest).

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