Svet

"TO JE ONO ŠTO JE NAJVAŽNIJE": Moskva otkrila šta je ključno za sporazum za Kijevom

В.Н.

25. 06. 2026. u 07:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MOSKVA insistira na pouzdanim bezbednosnim garancijama za Rusiju u pravno obavezujućem sporazumu o Ukrajini, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško, prenose RIA Novosti.

ТО ЈЕ ОНО ШТО ЈЕ НАЈВАЖНИЈЕ: Москва открила шта је кључно за споразум за Кијевом

Foto: Kirill Chubotin/UKRINFORM/Sipa Press/Mikhail Metzel/Zuma Press/Profimedia, Javno vlasništvo

- Format je sporedno pitanje. Potrebne su najpouzdanije moguće bezbednosne garancije. To je ono što je najvažnije. U kom obliku će to biti sprovedeno, to je već drugo pitanje - rekao je Gruško u intervjuu za list "Izvestija".

Predsednik Rusije Vladimir Putin je ranije, na sastanku sa članovima vlade, naveo četiri osnove za pregovore sa Kijevom: istanbulske sporazume, modalitete iz Enkoridža, realno stanje na terenu, kao i principe koje je šef države izneo u govoru održanom u Ministarstvu spoljnih poslova pre dve godine.

U proleće 2022. godine u Turskoj je parafiran nacrt mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, usaglašen tokom direktnih susreta delegacija dveju strana.

Tokom obraćanja u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine, Putin je izneo uslove za okončanje ukrajinskog sukoba: Kijev treba da povuče svoje snage iz Donjecke Narodne Republike, Luganske Narodne Republike, kao i iz Hersonske i Zaporoške oblasti, te da odustane od planova za pristupanje NATO-u.

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

RAT ORDENJEM KAO IZGOVOR! Iza medalja krije se surovi obračun – otkriveno šta je zaista uništilo savez Poljske i Ukrajine!
Svet

0 0

"RAT ORDENJEM" KAO IZGOVOR! Iza medalja krije se surovi obračun – otkriveno šta je zaista uništilo savez Poljske i Ukrajine!

U SRCU poljske istorijske književnosti ("Pan Tadeuš", "Osveta") nalazi se bezvremena, gotovo arhetipska slovenska naracija – dva plemićka klana zarobljena u zajedničkom prostoru nesebično i neumoljivo se uništavaju zbog dugogodišnjih svađa, ambicija i graničnih sporova, dok se čitava "bezbednosna arhitektura" oko njih ruši.

25. 06. 2026. u 08:53

Politika
Tenis
Fudbal
IMALA ČAK 115: Kako je Anica Milenković smršala 52 kilograma za šest meseci - Zbog stresa oko sina sam se gojila

IMALA ČAK 115: Kako je Anica Milenković smršala 52 kilograma za šest meseci - "Zbog stresa oko sina sam se gojila"