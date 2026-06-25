"TO JE ONO ŠTO JE NAJVAŽNIJE": Moskva otkrila šta je ključno za sporazum za Kijevom
MOSKVA insistira na pouzdanim bezbednosnim garancijama za Rusiju u pravno obavezujućem sporazumu o Ukrajini, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško, prenose RIA Novosti.
- Format je sporedno pitanje. Potrebne su najpouzdanije moguće bezbednosne garancije. To je ono što je najvažnije. U kom obliku će to biti sprovedeno, to je već drugo pitanje - rekao je Gruško u intervjuu za list "Izvestija".
Predsednik Rusije Vladimir Putin je ranije, na sastanku sa članovima vlade, naveo četiri osnove za pregovore sa Kijevom: istanbulske sporazume, modalitete iz Enkoridža, realno stanje na terenu, kao i principe koje je šef države izneo u govoru održanom u Ministarstvu spoljnih poslova pre dve godine.
U proleće 2022. godine u Turskoj je parafiran nacrt mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, usaglašen tokom direktnih susreta delegacija dveju strana.
Tokom obraćanja u Ministarstvu spoljnih poslova 2024. godine, Putin je izneo uslove za okončanje ukrajinskog sukoba: Kijev treba da povuče svoje snage iz Donjecke Narodne Republike, Luganske Narodne Republike, kao i iz Hersonske i Zaporoške oblasti, te da odustane od planova za pristupanje NATO-u.
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