Fudbaleri Južne Afrike i Južne Koreje sastaju se u 3. kolu grupne faze Svetskog prvenstva. Meč možete pratiti uživo uz portal Novosti.

Photo: Dylan Stewart / Newscom / Profimedia

Južna Afrika - Južna Koreja (prvo poluvreme, 0:0)

14' Prva pretnja i po gol J. Koreje. Nakon centaršuta napadač J. Afrike najviše skače u 16 metara i glavom šalje loptu pored desne stative.

7' OGROMNA PRILIKA ZA JUŽNU KOREJU! Fudbaler PSŽ-a Kang-Li šutira sa 11 metara malo pored leve stative.

3' Već velika prilika za Koreju! Kim glavom šalje loptu u okvir gola, ali mu je jedan od obrambenih igrača blokirao šut.

1' Počela je utakmica!

SASTAVI:

Južna Afrika: Vilijams – Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau – Sithol, Mbata – Apolis, Mofokeng, Maseko, Magkopa.



Južna Koreja: Kim Seung-Ju – Li Han-Bom, Kim Min-Džae, Gi-Hjuk Li – Jung-Vu Seol, Tae-Sok Li, In-Bom Hvang, Sanfg-Ho Pajk – Kang-In Li, Hi-Čan Hvang, Gju-Hjon Oh.

UOČI MEČA:

Direktan duel za drugo mesto je sudar Južne Koreje i Južne Afrike, azijskoj reprezentaciji odgovara bod da prođe u 1/16 finala bez obzira na rezultat meča Češka – Meksiko.

Česi moraju da pobede domaćina šampionata kako bi došli do četiri boda, a ako uspeju to će najverovatnije biti dovoljno za prolaz.

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