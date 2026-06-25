uživoPRENOS, JUŽNA AFRIKA - JUŽNA KOREJA: "Borba" južnjaka za plasman u nokaut fazu Mundijala!
Fudbaleri Južne Afrike i Južne Koreje sastaju se u 3. kolu grupne faze Svetskog prvenstva. Meč možete pratiti uživo uz portal Novosti.
Južna Afrika - Južna Koreja (prvo poluvreme, 0:0)
14' Prva pretnja i po gol J. Koreje. Nakon centaršuta napadač J. Afrike najviše skače u 16 metara i glavom šalje loptu pored desne stative.
7' OGROMNA PRILIKA ZA JUŽNU KOREJU! Fudbaler PSŽ-a Kang-Li šutira sa 11 metara malo pored leve stative.
3' Već velika prilika za Koreju! Kim glavom šalje loptu u okvir gola, ali mu je jedan od obrambenih igrača blokirao šut.
1' Počela je utakmica!
SASTAVI:
Južna Afrika: Vilijams – Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau – Sithol, Mbata – Apolis, Mofokeng, Maseko, Magkopa.
Južna Koreja: Kim Seung-Ju – Li Han-Bom, Kim Min-Džae, Gi-Hjuk Li – Jung-Vu Seol, Tae-Sok Li, In-Bom Hvang, Sanfg-Ho Pajk – Kang-In Li, Hi-Čan Hvang, Gju-Hjon Oh.
UOČI MEČA:
Direktan duel za drugo mesto je sudar Južne Koreje i Južne Afrike, azijskoj reprezentaciji odgovara bod da prođe u 1/16 finala bez obzira na rezultat meča Češka – Meksiko.
Česi moraju da pobede domaćina šampionata kako bi došli do četiri boda, a ako uspeju to će najverovatnije biti dovoljno za prolaz.
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