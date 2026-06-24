Politika

PUKLA ISTINA NA N1! Novinarka masno slagala uživo u programu, a onda je Vučić demontirao sve laži

Novosti online

24. 06. 2026. u 15:22

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NOVINARI N1 televizije pokušali su danas da prevere i obmanu sve gledaoce uživo u programu, ali im je predsednik Srbije Aleksandar Vučić sasuo istinu u lice.

ПУКЛА ИСТИНА НА Н1! Новинарка масно слагала уживо у програму, а онда је Вучић демонтирао све лажи

Foto: N1 Printskrin

Naime, grupa radnika GSP-a danas je došla do Predsedništva Srbije da preda svoje zahteve, a predsednik Aleksandar Vučić izašao je pred njih, saslušao ih i primio zahteve. 

Novinarka N1 koja nije očekivala da će se pojaviti predsednik Srbije koji se poneo državnički, odgovorno i ozbiljno, izašao pred narod koji protestuje, saslušao ih i obećao da će razmotriti njihove zahteve, pa je morala je po starom dobrom običaju te blokaderske televizije, da pokuša da izvrne istinu i obmane sve prisutne.

- A do kada će stajati ove ograde, one su premazane dodatnom mašću, zaista nije prijatno sa ove druge strane, ova je konkretno čista, ali ako okrenemo kameru 10 metara dalje, ona je premazana mašću - rekla je novinarka N1.

- Samo da biste videdeli poštovani građani kako obmanjuje, ne želim da kažem laže, novinar N1 vas. Kaže tovatna mast, evo ja sam uhvatio, nikakve masti, ničega ovde nema - rekao je Vučić, na šta je novinarka rekla:

- Evo dva metra, pet metara odavde - rekla je ona, na šta je Vučić prošao dalje.

- Evo otići ću na pet metara ovde i na 10 metara. Evo me i na pet i na 10 metara i svuda - rekao je Vučić i uhvatio se za dalju ogradu.

- Nemam nikakvu mast ovde - rekao je Vučić i razobličio laži N1.

Kada je videla da obmana nije prošla, novinarka N1 je upitala do kada će ograde tu biti pošto to interesuje sve građane.

- Ne interesuje to građane, to interesuje samo vas - rekao je Vučić.

Na konstataciju novinarke da je ovde napadnut jedan profesor iz inostranstva, Vučić je rekao:

- Ovde ste nedavno podržavali upucavanje jednog čooveka koji je samo bio tu. Ne vi nego vaša televizija i radila sve vreme na tome.

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