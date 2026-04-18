TORTA OD MALINA I BADEMA: Elegantan desert koji osvaja na prvi zalogaj

Milena Tomasevic

18. 04. 2026. u 18:33 >> 07:20

Ako želite desert koji izgleda kao iz poslastičarnice, a priprema se bez mnogo muke – ova torta od malina i badema je pravi izbor. Savršen balans kiselkastih malina i kremastog badema čini je idealnom za posebne prilike, ali i za trenutke kada želite da počastite sebe nečim zaista posebnim.

ТОРТА ОД МАЛИНА И БАДЕМА: Елегантан десерт који осваја на први залогај

FOTO: Novosti

Sastojci

Za podlogu i fil:

  • 1 gotovo testo za tart 
  • 1 šolja svežih malina
  • 1/2 šolje bademovog brašna
  • 1/2 šolje šećera
  • 1/2 šolje putera (omekšalog)
  • 2 velika jaja
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 1/4 kašičice soli

Priprema:

Zagrejte rernu na 180°C. U činiji umutite puter i šećer dok ne dobijete svetlu, penastu kremu (2–3 minuta). Dodajte jaja, jedno po jedno, dobro mešajući nakon svakog. Umešajte vanilu i so. Dodajte bademovo brašno i lagano mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Krem rasporedite preko pripremljenog testa. Poređajte maline po vrhu, lagano ih utisnuvši u fil. Pecite 25–30 minuta, dok fil ne postane čvrst i blago zlatne boje. Ostavite da se ohladi pre služenja.

Uživajte!

Zapad u šoku, Rusija slavi: Konor Megregor postao pravoslavac!? Fotografije koje je objavio iznenadile su svet!