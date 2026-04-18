TORTA OD MALINA I BADEMA: Elegantan desert koji osvaja na prvi zalogaj
Ako želite desert koji izgleda kao iz poslastičarnice, a priprema se bez mnogo muke – ova torta od malina i badema je pravi izbor. Savršen balans kiselkastih malina i kremastog badema čini je idealnom za posebne prilike, ali i za trenutke kada želite da počastite sebe nečim zaista posebnim.
Sastojci
Za podlogu i fil:
- 1 gotovo testo za tart
- 1 šolja svežih malina
- 1/2 šolje bademovog brašna
- 1/2 šolje šećera
- 1/2 šolje putera (omekšalog)
- 2 velika jaja
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 1/4 kašičice soli
Priprema:
Zagrejte rernu na 180°C. U činiji umutite puter i šećer dok ne dobijete svetlu, penastu kremu (2–3 minuta). Dodajte jaja, jedno po jedno, dobro mešajući nakon svakog. Umešajte vanilu i so. Dodajte bademovo brašno i lagano mešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Krem rasporedite preko pripremljenog testa. Poređajte maline po vrhu, lagano ih utisnuvši u fil. Pecite 25–30 minuta, dok fil ne postane čvrst i blago zlatne boje. Ostavite da se ohladi pre služenja.
Uživajte!
Preporučujemo
Komentari (0)