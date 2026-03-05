KREMASTI KOLAČ SA ŠUMSKIM VOĆEM I ORASIMA: Jednostavan za pripremu, a neodoljivog ukusa

Mekani biskvit sa orasima i kakaom, krema od vanile i osvežavajući sloj šumskog voća. Na vrhu kokos koji daje posebnu aromu i laganu tropsku notu.

FOTO: Novosti





10 jaja

120 gr šećera

30 ml ulja

100 gr brašna

1 prašak za pecivo

30 gr kakaa

50 gr mlevenih oraha

Priprema biskvita

Žumanca i šećer mutite mikserom dok ne postanu penasta. Dodajte ulje, kakao i orahe, zatim brašno pomešano sa praškom za pecivo. Kratko izmiksajte, pa varjačom ili žicom lagano umešajte čvrst sneg od belanaca. Smesu sipajte u veliki pleh od rerne obložen papirom za pečenje. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15–20 minuta. Pečeni biskvit kratko prohladite, pažljivo skinite papir za pečenje i uzdužno ga presecite na dva dela.

Sastojci za kremu

1 l mleka

3 pudinga od vanile

100 gr šećera

1 vanilin šećer

200 gr omekšalog maslaca

Priprema kreme

Prašak za puding pomešajte sa šećerom i 150 ml mleka. Ostatak mleka stavite da provri. Kada mleko proključa, skuvajte puding. Pokrijte ga folijom (da se ne uhvati korica) i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađen puding umutite omekšali maslac dok ne dobijete glatku kremu.

Krema od šumskog voća

400 gr smrznutog šumskog voća

100 gr šećera

2 dl vode

2 pune kašike gustina

Priprema

Šumsko voće, šećer i 1 dl vode stavite da se kuvaju oko 10 minuta. Sklonite sa vatre i usitnite štapnim mikserom. Vratite na šporet, dodajte mešavinu gustina i 1 dl vode, pa kuvajte uz stalno mešanje dok se ne zgusne.

Slaganje kolača

Na dno stavite prvu polovinu biskvita. Prelijte kremom od šumskog voća. Nanesite polovinu žute kreme. Stavite drugi deo biskvita. Premažite ostatkom kreme. Na kraju kolač pospite kokosom. Kolač dobro ohladite u frižideru pre sečenja da se lepo stegne.

Prijatno!