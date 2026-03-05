Torte i kolači

KREMASTI KOLAČ SA ŠUMSKIM VOĆEM I ORASIMA: Jednostavan za pripremu, a neodoljivog ukusa

Milena Tomasevic

05. 03. 2026. u 06:00

Mekani biskvit sa orasima i kakaom, krema od vanile i osvežavajući sloj šumskog voća. Na vrhu kokos koji daje posebnu aromu i laganu tropsku notu.

FOTO: Novosti


Sastojci za biskvit
  • 10 jaja
  • 120 gr šećera
  • 30 ml ulja
  • 100 gr brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 30 gr kakaa
  • 50 gr mlevenih oraha

Priprema biskvita

Žumanca i šećer mutite mikserom dok ne postanu penasta. Dodajte ulje, kakao i orahe, zatim brašno pomešano sa praškom za pecivo. Kratko izmiksajte, pa varjačom ili žicom lagano umešajte čvrst sneg od belanaca. Smesu sipajte u veliki pleh od rerne obložen papirom za pečenje. Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 15–20 minuta. Pečeni biskvit kratko prohladite, pažljivo skinite papir za pečenje i uzdužno ga presecite na dva dela.

Sastojci za kremu

  • 1 l mleka
  • 3 pudinga od vanile
  • 100 gr šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 200 gr omekšalog maslaca

Priprema kreme

Prašak za puding pomešajte sa šećerom i 150 ml mleka. Ostatak mleka stavite da provri. Kada mleko proključa, skuvajte puding. Pokrijte ga folijom (da se ne uhvati korica) i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađen puding umutite omekšali maslac dok ne dobijete glatku kremu.

Krema od šumskog voća

  • 400 gr smrznutog šumskog voća
  • 100 gr šećera
  • 2 dl vode
  • 2 pune kašike gustina

Priprema

Šumsko voće, šećer i 1 dl vode stavite da se kuvaju oko 10 minuta. Sklonite sa vatre i usitnite štapnim mikserom. Vratite na šporet, dodajte mešavinu gustina i 1 dl vode, pa kuvajte uz stalno mešanje dok se ne zgusne.

Slaganje kolača

Na dno stavite prvu polovinu biskvita. Prelijte kremom od šumskog voća. Nanesite polovinu žute kreme. Stavite drugi deo biskvita. Premažite ostatkom kreme. Na kraju kolač pospite kokosom. Kolač dobro ohladite u frižideru pre sečenja da se lepo stegne.

Prijatno!

