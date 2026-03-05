NOVAK ĐOKOVIĆ POSTAO STRIC! Porodila se Letisija Tesari (FOTO)
DIVNE vesti za porodicu Đoković!
Marko Đoković postao je otac, a srećne vesti potvrdila je njegova verenica Letisija Tesari objavom fotografije bebe na društvenim mrežama.
Letisija je na Instagramu podelila prvu fotografiju na kojoj se vide nogice novorođenčeta i uz objavu kratko napisala poruku kojom je potvrdila dolazak prinove.
– Smejem se mojim roditeljima od 2026. godine – napisala je Letisija i u objavi označila Marka Đokovića.
Objava je brzo izazvala brojne reakcije i čestitke pratilaca koji su novopečenim roditeljima poželeli sreću i zdravlje za njihovo dete.
Rođenjem bebe Marko Đoković se pridružio braći koja već imaju decu. Novak Đoković ima sina i ćerku, Đorđe sina, pa je sada i najmlađi brat postao roditelj.
Za razliku od Novaka i Đorđa, koji su često u javnosti, Marko vodi povučeniji život. Poznato je da već godinama živi u Marbelji sa verenicom Letisijom Tesari, brazilskom dizajnerkom, gde je najverovatnije rođena i njihova beba.
Preporučujemo
KAKVA PARTIJA SRBINA! Nikola Topić zabeležio rekord karijere
05. 03. 2026. u 07:20
NEKA ČUJE CEO SVET! Oglasio se Novak Đoković pred start Indijan Velsa i začepio usta svima
05. 03. 2026. u 07:00
ONI SU ODJAVILI SRBIJU! Nebojša Čović više nije želeo da ćuti
05. 03. 2026. u 06:44
JUNAJTEDOVA RENESANSA TRAJE OD PROŠLOG DUELA SA DANAŠNjIM RIVALOM: "Svrake" su upale u krizu iz koje će se teško izvući
NjUKASL dočekuje Mančester Junajted u sredu na Sent Džejmsovom parku u trenutku kada su gosti vezali 11 utakmica bez poraza u Premijer ligi.
04. 03. 2026. u 06:30
CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)
Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao ono što su uradile iranske fudbalerke.
03. 03. 2026. u 15:54
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)