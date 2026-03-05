NOVAK ĐOKOVIĆ POSTAO STRIC! Porodila se Letisija Tesari (FOTO)

DIVNE vesti za porodicu Đoković!

Foto: M. Vukadinović

Marko Đoković postao je otac, a srećne vesti potvrdila je njegova verenica Letisija Tesari objavom fotografije bebe na društvenim mrežama.

Letisija je na Instagramu podelila prvu fotografiju na kojoj se vide nogice novorođenčeta i uz objavu kratko napisala poruku kojom je potvrdila dolazak prinove.

– Smejem se mojim roditeljima od 2026. godine – napisala je Letisija i u objavi označila Marka Đokovića.

Objava je brzo izazvala brojne reakcije i čestitke pratilaca koji su novopečenim roditeljima poželeli sreću i zdravlje za njihovo dete.

Rođenjem bebe Marko Đoković se pridružio braći koja već imaju decu. Novak Đoković ima sina i ćerku, Đorđe sina, pa je sada i najmlađi brat postao roditelj.

Za razliku od Novaka i Đorđa, koji su često u javnosti, Marko vodi povučeniji život. Poznato je da već godinama živi u Marbelji sa verenicom Letisijom Tesari, brazilskom dizajnerkom, gde je najverovatnije rođena i njihova beba.