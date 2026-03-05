DRAMA IZNAD AMERIČKE BAZE: Iranski bombarderi bili na korak od napada, srušeni u poslednjem trenutku

IRANSKI bombarderi bili su "dva minuta" udaljeni od napada na američku vazduhoplovnu bazu Al-Udeid i katarsko postrojenje Ras Lafan pre nego što su ih katarski avioni oborili u svojoj prvoj borbenoj misiji, saopštili su izvori upoznati sa operacijom.

Dva iranska taktička bombardera Su-24 poslata su ka bazama u ponedeljak ujutru, noseći bombe i navođenu municiju, dok su pokušavala da izbegnu radarsko otkrivanje leteći na visini od 24 metra, preneo je Si-en-en.

Katarci su ih identifikovali kao "neprijateljske" i poslali ratne avione, a katarski F-15 je u vazdušnoj borbi oborio oba bombardera, koja su se srušila u teritorijalne vode Katara.

Qatar says its F-15QA fighters shot down two Iranian Su-24 bombers on Monday after they approached Qatari airspace amid Iranian missile and drone attacks.



Officials say the jets were headed toward the U.S. Al Udeid Air Base and were intercepted before they could strike, marking… pic.twitter.com/N5h2gAbCB7 — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 5, 2026

Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova, Madžed el Ansari, saopštio je da je u toku potraga za posadama.

Američki general Den Kejn potvrdio je incident, ističući da je ovo prvi put da su katarski lovci oborili iranske bombardere u vazduhoplovnoj borbi.

Katar je opisao incident kao "eskalaciju" i upozorio je da Iran nema istinsku želju za deeskalacijom, dok je Iran ranije ispalio stotine raketa i bespilotnih letelica na arapske države u Zalivu u znak odmazde zbog američko-izraelskih napada.

Iranski režim je od američko-izraelskog napada u subotu ispalio više od 400 balističkih raketa i više od 1.000 dronova na arapske države duž zaliva, prema podacima regionalnih vlada.

