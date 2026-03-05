DRAMA IZNAD AMERIČKE BAZE: Iranski bombarderi bili na korak od napada, srušeni u poslednjem trenutku
IRANSKI bombarderi bili su "dva minuta" udaljeni od napada na američku vazduhoplovnu bazu Al-Udeid i katarsko postrojenje Ras Lafan pre nego što su ih katarski avioni oborili u svojoj prvoj borbenoj misiji, saopštili su izvori upoznati sa operacijom.
Dva iranska taktička bombardera Su-24 poslata su ka bazama u ponedeljak ujutru, noseći bombe i navođenu municiju, dok su pokušavala da izbegnu radarsko otkrivanje leteći na visini od 24 metra, preneo je Si-en-en.
Katarci su ih identifikovali kao "neprijateljske" i poslali ratne avione, a katarski F-15 je u vazdušnoj borbi oborio oba bombardera, koja su se srušila u teritorijalne vode Katara.
Portparol katarskog Ministarstva spoljnih poslova, Madžed el Ansari, saopštio je da je u toku potraga za posadama.
Američki general Den Kejn potvrdio je incident, ističući da je ovo prvi put da su katarski lovci oborili iranske bombardere u vazduhoplovnoj borbi.
Katar je opisao incident kao "eskalaciju" i upozorio je da Iran nema istinsku želju za deeskalacijom, dok je Iran ranije ispalio stotine raketa i bespilotnih letelica na arapske države u Zalivu u znak odmazde zbog američko-izraelskih napada.
Iranski režim je od američko-izraelskog napada u subotu ispalio više od 400 balističkih raketa i više od 1.000 dronova na arapske države duž zaliva, prema podacima regionalnih vlada.
(Tanjug)
