SA UKUSOM ŠPARGLI I MORA: Mediteranski rižoto
Brzo se sprema a ukus dugo ostaje u sećanju. Špargle mu daju poseban šmek, a tek šafran...
Potrebno je:
0,5 dl maslinovog ulja, 100 g mladog luka, struk divljih špargli, 240 g pirinča, 2 dl belog vina, veza peršuna, 0,5 g šafrana, 40 g rendanog parmezana, dl slatke pavlake
Priprema:
Očistite špargle, a luk sitno naseckajte. U šerpi, na zagrejanom maslinovom ulju, prodinstajte luk i mekane vrhove divljih špargli. Zatim dodajte pirinač, mešajući drvenom varjačom, uz često dosipanje po malo belog vina. Začinite solju, biberom i sitno seckanim peršunom. Pred kraj umešajte šafran, slatku pavlaku i parmezan. Pojačajte vatru, ostavite još pet minuta da krčka, uz mešanje, i – jelo je gotovo.
Preporučujemo
SPOJ NESPOJIVOG: Rebarca u marinadi od mandarine
21. 02. 2026. u 07:00
KAO U NAJBOLjEM RESTORANU: File Stroganov
19. 02. 2026. u 07:00
ODLIČNI SU I KAO PREDJELO I KAO GLAVNO JELO: Punjeni šampinjoni
16. 02. 2026. u 07:00
GUSTA, KREMASTA I IZVANREDNO UKUSNA: Praziluk čorba
23. 02. 2026. u 07:00
IRAN "OSLEPEO" SAD I IZRAEL; Novi napadi na Teheran; Iranski "orešnik" pogodio komandu IDF; Tramp - Rat u Zalivu od 1-10? 15!
NASTAVLjAJU se vazdušni udari na Bliskom istoku. SAD i Izrael nastavljaju da gađaju Iran, dok iranske snage uzvraćaju napadima na izraelske gradove i američke baze i diplomatska predstavništva u regionu.
04. 03. 2026. u 06:59 >> 23:01
"RASPOREDIO SAM VOJSKU NA 75 LOKACIJA" Orban: Ukrajina digla u vazduh "Severni tok", to se ne sme ponoviti sa "Družbom"
MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je video na mreži Iks u kojem je poručio da je mađarska vojska raspoređena na desetinama lokacija kako bi zaštitila energetsku infrastrukturu zemlje. Orban navodi da postoji pretnja od mogućih ukrajinskih sabotaža zbog tenzija oko ruskih energetskih isporuka i rata na Bliskom istoku.
04. 03. 2026. u 13:43
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)