Ručak dana

SA UKUSOM ŠPARGLI I MORA: Mediteranski rižoto

Bojana Jovanović

05. 03. 2026. u 07:00

Brzo se sprema a ukus dugo ostaje u sećanju. Špargle mu daju poseban šmek, a tek šafran...

СА УКУСОМ ШПАРГЛИ И МОРА: Медитерански рижото

Foto: Novosti/AI

Potrebno je:

0,5 dl maslinovog ulja, 100 g mladog luka, struk divljih špargli, 240 g pirinča, 2 dl belog vina, veza peršuna, 0,5 g šafrana, 40 g rendanog parmezana, dl slatke pavlake

Priprema: 

Očistite špargle, a luk sitno naseckajte. U šerpi, na zagrejanom maslinovom ulju, prodinstajte luk i mekane vrhove divljih špargli. Zatim dodajte pirinač, mešajući drvenom varjačom, uz često dosipanje po malo belog vina. Začinite solju, biberom i sitno seckanim peršunom. Pred kraj umešajte šafran, slatku pavlaku i parmezan. Pojačajte vatru, ostavite još pet minuta da krčka, uz mešanje, i – jelo je gotovo.

