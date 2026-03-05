ŠESTI dan rata na Bliskom istoku. Bliski istok je u plamenu novih vazdušnih napada. Razmena vatre između savezništva SAD-Izrael i Irana dostiže kritičnu tačku, dok su pod udarom gradovi, vojne baze i diplomatska uporišta.

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion prevoznika ''Flaj Dubai'' iz Dubaija sleteo je danas u Beograd, objavljeno je na sajtu Aerodroma ''Nikola Tesla''.

Avion na letu FZ 1517 sleteo je na beogradski aerodrom u 9.57 časova, a trebalo je da sleti u 7.35 časova. Let "Flaj Dubai", koji je trebalo da stigne u Beograd danas oko 12.15 časova, je otkazan, navedeno je na sajtu aerodroma "Nikola Tesla".

Kako je navedeno, u pitanju je let FZ 1745. Kompanija ''Flaj Dubai'' do sada je organizovala tri leta od Dubaija do Beograda, a prvi avion koji je prevezao državljane Srbije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sleteo je u Beograd u utorak ujutro.

Izraelci objavili novi snimak: Ovako smo oborili iranski avion iznad Teherana

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su snimak obaranja iranskog aviona Jak-130 iznad Teherana juče od strane izraelskog lovca F-35I.

Ovaj incident je označio prvo obaranje pilotirane letelice od strane F-35 i prvi put za oko 40 godina da se izraelsko ratno vazduhoplovstvo uključilo u borbu u vazduhu sa pilotiranom letelicom.

Prema rečima portparola IDF-a, brigadnog generala Efija Defrina, iranska letelica je poletela sa teheranskog aerodroma Mehrabad „i predstavljala pretnju našim letelicama“.

The IDF releases footage showing the downing of an Iranian Yak-130 over Tehran yesterday by an Israeli Air Force F-35I fighter jet. pic.twitter.com/ErH8Fk6eKF — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 5, 2026

Lavrov otkrio pakleni plan na Bliskom Istoku: Ovo je glavni cilj Amerike i Izraela

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je jedan od ciljeva američko-izraelskog napada da se unese razdor između zemalja regiona - između država Persijskog zaliva, između Irana i njegovih arapskih suseda.

Rakete i dronovi lasirani iz Irana pali kod aerodroma u Azerbejdžanu

Rakete i dronovi koji su lansirani iz pravca Irana pali su jutros na teritoriju aerodroma u azerbejdžanskoj eksklavi Nahčivan i izazvale požar, rekao je za Rojters izvor blizak azerbejdžanskoj vladi.

Međunarodni aerodrom Nahčivan nalazi se na oko 10 kilometara od granice sa Iranom.

Nahčivan je politički autonomna eksklava Azerbejdžana bez izlaza na more, geografski odvojena od ostatka zemlje, a graniči se sa Jermenijom, Iranom i Turskom.

Iranian Shahed drones have just struck Azerbaijan’s Nakhchivan Airport. pic.twitter.com/C3deCZgyMZ — Giorgi Revishvili (@revishvilig) March 5, 2026

Iran tokom noći izveo niz napada na američke i izraelske ciljeve

Iran je tokom noći izveo niz napada na američke i izraelske ciljeve, dok Izrael nastavlja bombardovanje Teherana.

Iranska vojska lansirala je više dronova dugog dometa Araš prema rezervoarima za gorivo u vazduhoplovnoj bazi Ramat David u Izraelu, preneo je Skaj njuz.

Američki tanker za naftu pogođen je u severnom delu Persijskog zaliva i trenutno gori, saopštila je iranska državna novinska agencija Fars.

Islamska revolucionarna garda (IRGC) navela je da će kontrolisati prolaz kroz Ormuski moreuz tokom trajanja sukoba.

IRGC je takođe objavila da je 19. talas operacije "Pravo obećanje 4" počeo kombinovanom raketnom i dronskom akcijom protiv američkih i izraelskih položaja u regionu, prenosi iranski državni emiter "Press TV".

Te informacije još nisu nezavisno potvrđene.

Iranski general: Nije nas briga koliko će rat trajati

Iranski general Kiomars Hejdari izjavio je da Iran „neće odustati od ovog rata“ dok ne postigne svoje ciljeve i ne zada teške udarce Sjedinjenim Državama.

- Nije nam važno koliko će dana ovaj rat trajati - rekao je Hedždari, zamenik komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbije, u saopštenju koje je prenela poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.

Hedždari je podsetio na rat koji je Iran vodio 1980-ih.

- Doživeli smo osmogodišnji rat i završićemo ovaj rat tek kada postignemo svoje ciljeve i nateramo neprijatelja da zažali i izgubi svaku nadu zbog svog sramotnog čina - rekao je Hejdari.

Iran: Pogodili smo američki tanker u Persijskom zalivu

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je njena mornarica jutros pogodila američki tanker u severnom delu Persijskog zaliva.

U saopštenju se navodi da vojni i trgovački brodovi iz Sjedinjenih Država, Izraela i evropskih zemalja koje ih podržavaju „neće moći da prođu“ kroz to područje.

Pretnja brodovima koji prolaze kroz Ormuski moreuz

- Ako ih uočimo, sigurno će biti pogođeni - saopštila je IRGC.

Dodali su da je Iran ranije upozorio da u ratnim vremenima ima pravo da kontroliše prolaz kroz Ormuski moreuz.

- Već smo rekli da će, na osnovu međunarodnih zakona i rezolucija, Islamska Republika Iran imati pravo da kontroliše prolaz kroz Ormuski moreuz u vreme rata - saopštila je IRGC, prema iranskoj novinskoj agenciji Tasnim.

NATO bi mogao da aktivira odredbu o kolektivnoj odbrani protiv ĐIrana

Severnoatlantski savez bi mogao da primeni svoj član o kolektivnoj odbrani protiv Irana, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute u intervjuu za „Njuzmaks“.

- Pripremili smo se za ovo. Ono što sada radimo kao NATO jeste da osiguravamo zaštitu svakog centimetra teritorije NATO-a - istakao je Rute kao odgovor na pitanje o tome.

SAD nastavljaju napade na iranske mobilne raketne lansere

Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM) saopštila je da napori za "eliminisanje" iranskih kapaciteta za mobilne raketne lansere i dalje traju.

The effort to eliminate the Iranian regime's mobile missile launch capabilities continues. We are finding and destroying these threats with lethal precision. pic.twitter.com/AkGRYOjnOz — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2026

U saopštenju objavljenom na mreži X navedeno je da američke snage "pronalaze i uništavaju ove pretnje sa smrtonosnom preciznošću", preneo je CNN. Video snimak koji je objavio CENTCOM prikazuje niz udara američke vojske usmerenih na uništavanje mobilnih raketnih lansira, navedeno je u saopštenju.

Španija promenila stav o ratu na Bliskom istoku

Španija je pristala da sarađuje sa američkom vojskom u proteklih nekoliko sati, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je dodala da misli da je Španija glasno i jasno čula poruku američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi NBC njuz.

Livit je rekla i da zna da američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji.

Grčke fregate hitno upućene ka Kipru

Grčka ratna mornarica hitno je uputila dve moderne fregate ka istočnom Mediteranu nakon iranskog napada dronovima u regionu, dok raste strah od širenja sukoba na čitav prostor Bliskog istoka. Prema dostupnim informacijama, fregate „Kimon“ i „Psara“ krenule su ka području Kipra kako bi pojačale bezbednosno prisustvo i pratile razvoj situacije nakon eskalacije između Irana i zapadnih snaga.

Ovaj potez Atine dolazi u trenutku kada više država NATO-a povećava vojnu pripravnost u istočnom Mediteranu zbog mogućnosti novih udara dronovima i raketama.

Grčke fregate opremljene su naprednim sistemima protivvazdušne i protivbrodske odbrane i smatraju se ključnim elementom zaštite pomorskih ruta u regionu, posebno oko Kipra i Levantskog basena.

Slanje ratnih brodova tumači se kao signal da evropske zemlje pomno prate situaciju i pripremaju se za eventualnu širu destabilizaciju regiona.

Katarski lovci oborili iranske bombardere pre napada na američku bazu​

Iranski bombarderi bili su "dva minuta" udaljeni od napada na američku vazduhoplovnu bazu Al-Udeid i katarsko postrojenje Ras Lafan pre nego što su ih katarski avioni oborili u svojoj prvoj borbenoj misiji, saopštili su izvori upoznati sa operacijom.

Dva iranska taktička bombardera Su-24 poslata su ka bazama u ponedeljak ujutru, noseći bombe i navođenu municiju, dok su pokušavala da izbegnu radarsko otkrivanje leteći na visini od 24 metra, preneo je CNN.

Ubijen visoki zvaničnik Hamasa

Libanski državni mediji javljaju da je u izraelskom napadu tokom noći ubijen zvaničnik Hamasa, što je prvo prijavljeno ciljano ubistvo člana terorističke grupe otkako su američko-izraelski napadi na Iran pokrenuli regionalni rat.

"Vasim Atalah el-Ali i njegova supruga ubijeni su kada je neprijateljski dron ciljao njihovu kuću u Bedaviju, palestinskom kampu u blizini Tripolija, u napadu pred zoru", javlja Nacionalna novinska agencija (NNA), opisujući čoveka kao visokog zvaničnika Hamasa.

Do sad najopasnija pretnja Irana

Iran bi mogao da gađa izraelski nuklearni kompleks u Dimoni u Izraelu, ukoliko Izrael i Sjedinjene Američke Države pokušaju da promene vlast u Islamskoj Republici, objavila je iranska novinska agencija ISNA, pozivajući se na iranskog vojnog zvaničnika.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu. Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

Drama na aerodromu u Omanu

Prvi čarter let britanske vlade za prevoz Britanaca kući navodno nije poleteo iz Omana u sredu uveče kako je planirano. Navodno su prestravljeni putnici lupali prozore i imali napade panike dok su bespomoćno sedeli u avionu na pisti.

Trebalo je da poleti iz glavnog grada Muskata u sredu uveče, ali nije mogao "zbog isteka radnog vremena pilota", piše DailyMail.

Nije jasno zašto čarter let nije poleteo, jer su drugi komercijalni letovi poletali iz regiona.

"Bilo je totalno s*****. Zatim su nas autobusom odveli do aviona, ali smo morali da ostanemo u njemu oko sat i po. Nije bilo prisutnog konzularnog osoblja sa strane aerodroma. Samo su nas ostavili. Ljudi su postali veoma uznemireni, lupali su po prozorima, imali napade panike", rekao je jedan od putnika za SkyNews.

Let će navodno poleteti u četvrtak.

IRGC je najavio 19. talas operacija protiv američkih i izraelskih ciljeva

Iranske snage su pre nekoliko sati napale američke i izraelske ciljeve na Bliskom istoku, saopštila je IRGC .

- Devetnaest talas operacije „Pravo obećanje 4“ počeo je snažnim eksplozijama, sveobuhvatnom operacijom raketa i bespilotnih letelica protiv položaja američko-cionističkog neprijatelja duboko u Izraelu i na američkim terorističkim bazama u regionu - navodi se u saopštenju korpusa IRGCG-a .

IDF: Pokrenut novi talas vazdušnih napada na Teheran

Izraelske odbrambene snage pokrenule su novi talas vazdušnih napada na mete iranskog režima u Teheranu, saopštila je IDF.

Očekuje se da će dodatni detalji biti objavljeni kasnije.

U sredu uveče, IRGC je objavio da je pogodio aerodrom Ben Gurion i zgradu izraelskog Ministarstva odbrane u Tel Avivu hipersoničnim raketama i dronovima.

Makron pozvao Netanjahua da ne počinje kopnenu ofanzivu u Libanu

Francuski predsednik Emanuel Makron pozvao je izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ne započinje kopnenu ofanzivu protiv Hezbolaha u Libanu.

"Važno je da se strane vrate sporazumu o prekidu vatre", rekao je Makron u telefonskom razgovoru, objavljeno je na njegovom nalogu na mreži X.

Makron je razgovarao i sa libanskim predsednikom Žozefom Aunaom i premijerom Navafom Salamom i naglasio "potrebu da Hezbolah odmah prekine napade na Izrael i šire".

Naglasio je da "ova strategija eskalacije predstavlja veliku grešku koja ugrožava ceo region".

"Francuska će nastaviti, sa svojim partnerima, da podržava napore Libanskih oružanih snaga, kako bi mogle u potpunosti da preuzmu svoje misije suvereniteta i okončaju pretnju koju predstavlja Hezbolah", napisao je Makron na mreži X.

Bela kuća: Moramo da sačekamo i vidimo ko će naslediti ajatolaha Hameija

Portparol Bele kuće Kerolajn Levit izjavila je da mora da se sačeka da bi se videlo ko će naslediti vrhovnog verskog vođu Irana ajatolaha Alija Hamneija, nakon izveštaja Njujork tajmsa da versko rukovodstvo Irana razmatra da proglasi Modžtaba Hamneija za naslednika svog oca.

Livit je rekla da je videla izveštaje, ali da se mora "sačekati i videti" ko će naslediti ajatolu Alija Hamneija, prenosi Rojters.

Poluzvanična iranska novinska agencija Mehr njuz prenela je da je Hamneijev sin živ i zdrav nakon smrtonosnih udara SAD i Izraela u kojima je ubijen njegov otac i drugi članovi porodice, uključujući njegovu suprugu.

Iranski mediji preneli su juče da Modžtab Hamnei "nadgleda pitanja" u vezi sa porodicama poginulih, upravlja poslovima i pruža konsultacije o pitanjima od nacionalnog značaja.

Bela kuća: Španija pristala da sarađuje sa američkom vojskom

Španija je pristala da sarađuje sa američkom vojskom u proteklih nekoliko sati, rekla je novinarima portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

Ona je dodala da misli da je Španija glasno i jasno čula poruku američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi NBC njuz. Livit je rekla i da zna da američka vojska koordinira sa svojim kolegama u Španiji.

Španija je ranije odbila da dozvoli SAD da koriste španske baze za pokretanje vojnih operacija protiv Irana, što je juče izazvalo oštre pretnje Trampa da će prekinuti svu trgovinu sa Španijom.

Španski premijer je u obraćanju naciji poručio da je stav te zemlje jasan i da je ona za mir, kao i da Španija neće biti "saučesnik u nečemu što je loše za svet", niti će podržati trenutni rat na Bliskom istoku "iz straha od odmazde".

Katar evakuiše stanovnike blizu američke ambasade u Dohi

Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara započelo je evakuaciju stanovnika koji žive u blizini američke ambasade u Dohi kao privremenu meru predostrožnosti. Resorno ministarstvo je navelo da je evakuisanim stanovnicima obezbeđen odgovarajući smeštaj kao deo neophodnih preventivnih mera, objavljeno je u saopštenju na mreži X, preneo je BBC. Ta odluka usledila je nakon što su ove nedelje američke ambasade u Saudijskoj Arabiji i Kuvajtu, kao i američki konzulat u Dubaiju, bili meta napada dronovima. Stejt department je izdao upozorenje američkim građanima da odmah napuste Bliski istok, uprkos tome što su mnogi letovi iz regiona otkazani ili obustavljeni. Američka vlada pokušava da obezbedi čarter letove za svoje građane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji i Jordanu, dok se ljudima koji su zaglavljeni na drugim lokacijama pomaže da rezervišu mesta na komercijalnim letovima. Prema rečima zvaničnika Stejt departmenta, od 28. februara oko 17.500 američkih građana vratilo se sa Bliskog istoka.

Više od 1.000 civilnih žrtava u Iranu od početka sukoba

Zemlje širom Bliskog istoka, uključujući Liban, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate, sve više osećaju posledice aktuelnog sukoba. Američka novinska agencija "Human Rights Activists" navodi da je u Iranu, zaključno sa 3. martom, od početka rata zabeleženo više od 1.000 poginulih civila, dok se ispituje još stotine prijavljenih smrtnih slučajeva, preneo je BBC. Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. marta, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

