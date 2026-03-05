VUČIĆ RAZGOVARAO SA ALIJEVIM: Izrazili smo zabrinutost zbog daljeg zaoštravanja sukoba, uz nadu da će razum i diplomatija prevladati
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim.
- Prijateljski razgovor sa predsednikom @presidentaz. Razmenili smo mišljenja o aktuelnoj situaciji na Bliskom istoku i mogućim posledicama sukoba po ceo svet.
- Izrazili smo zabrinutost zbog daljeg zaoštravanja sukoba, uz nadu da će razum i diplomatija prevladati i otvoriti prostor za uspostavljanje mira. Saglasili smo se da su smirivanje tenzija, odgovornost i dijalog neophodni kako bi se sačuvala stabilnost u širem regionu.
- Zahvalio sam predsedniku Alijevu na srdačnim rođendanskim čestitkama naglasivši značaj prijateljstva i partnerstva koje Srbija i Azerbejdžan dele. Uveren sam da ćemo, u interesu naših država i za dobrobit naših naroda, nastaviti da zajedničkim naporima jačamo blisko prijateljstvo i strateško partnerstvo Srbije i Azerbejdžana - napisao je Vučić na društvenoj mreži Instagram.
