DEJAN STANKOVIĆ GA "MINIRIO"? Zvezdan Terzić otkrio da li rusko čudo stiže u Crvenu zvezdu

SADA je sve jasno!

FOTO: Ata images

Naime u ruskim medijima se spekulisalo da je jedna od želja Crvene zvezde bio Aleksandar Soboljev, koji je navodno trebalo da bude prava zamena za Šerifa Ndiajea. Vest koju je lansirao poznati fudbalski insajder Ivan Karpov odjeknula je poput bombe i u Srbiji.

A sada se tim povodom oglasio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić. On je u izjavi za ruski „Sport ekspres“ poručio da te glasine nisu bile istinite i da transfer nije bio realan.

Foto: Profimedia

– Izveštaji o mogućem prelasku Soboljeva u Crvenu zvezdu su netačni. Igrač nije mogao da se pridruži našem klubu ove zime – rekao je Terzić, prenosi pomenuti portal.

Prethodno je Karpov objavio da je transfer Soboljeva stopirao trener Dejan Stanković, koji ga dobro poznaje iz Rusije dok je bio trener moskovskog Spartaka.

Govorilo se u ruskim medijima da je Soboljev na izlaznim vratima Zenita, odnosno da velikan iz Sankt Peterburga pokušava da mu pronađe klub. Ipak, prema rečima Terzića, dolazak u Ljutice Bogdana nije bila opcija.

Inače, Soboljev je ove sezone odigrao 25 utakmica za Zenit, postigao šest golova i upisao dve asistencije. U utorak je Zenitu doneo plasman u Kupu Rusije.

FOTO: FK Crvena zvezda