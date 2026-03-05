TENISKI SVET U NEVERICI! Novak Đoković potvrdio šok vest pred Indijan Vels
KO bi ovo očekivao?
Nedavno se pojavila vest da bi Serena Vilijams mogla da se vrati tenisu, ali mnogi su to prihvatili sa spekulacijom i samo još jedan info za klik više. Međutim, sada je Novak Đoković pred start Indijan Velsa potvrdio tako nešto.
- Da li se ona vraća? Da li je to uopšte pitanje? Mislim da se vraća. Ne znam, nisam razgovarao sa njom, ali osećaj u vazduhu je takav da se sprema za povratak. Gde i kako, singl ili dubl, to ne znamo. Da sam na njenom mestu, i ja bih to krio - uzburkao je Novak javnost.
Đoković je istakao da je čitav teniski svet uzbuđen zbog ove mogućnosti:
- Svi su ushićeni i to je nešto što se sa velikim nestrpljenjem iščekuje. Videćemo šta će biti.
Prognoza je jasna.
- Tipujem na Vimbldon! Mislim da bi mogla da odigra i turnir ili dva u dublu sa Venus. To bi bilo sjajno videti, kako iz mog ugla, tako i iz ugla svih ljubitelja tenisa. Ona je jedna od najvećih sportistkinja svih vremena i bilo bi fenomenalno imati je ponovo na turu - jasan je bio Đoković.
