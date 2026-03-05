NEKA ČUJE CEO SVET! Oglasio se Novak Đoković pred start Indijan Velsa i začepio usta svima
TENISKA sezona se nastavlja u SAD!
Masters u Indijan Velsu je okupio najbolje igrače današnjice, među njima je i Novak Đoković koji na konferenciji za medije otvorio dušu novinarima. Krenuo je od finala Australijan opena.
- Bio je to neverovatan početak godine za mene - rekao je Đoković na konferenciji za medije pre turnira i dodao:
- S obzirom na to da nisam uspeo da stignem do finala nekog grend slema još od Vimbldona 2024. godine, i da sam prošle godine na svim slemovima gubio ili od Sinera ili od Alkarasa, bio je neverovatan osećaj pobediti Sinera u pet setova u jednom od najepskijih mečeva koje sam odigrao u skorije vreme. Zatim sam imao još jedan sjajan meč sa Karlosom, koji je na kraju ipak bio previše dobar - rekao je Novak.
A onda je Srbin poslao celom svetu moćnu poruku, odnosno da ne namerava još dugo u penziju.
- Za mene je to fenomenalan rezultat. Dokazao sam, prvenstveno sebi, a potom i drugima, da i dalje mogu da se takmičim na najvišem nivou i pobeđujem te momke. Moja logika je – zašto ne bih nastavio dalje dokle god u meni ima te vatre, žara, kvaliteta i motivacije.
Nastupajući po 17. put u Indijan Velsu, petostruki šampion Đoković pokušaće da nadmaši Rodžera Federera po broju osvojenih titula u istoriji ovog turnira.
- Imao sam dosta uspeha na ovom turniru“, rekao je Đoković, koji prema Infosys ATP statistici ima skor od 51 pobede i 11 poraza.
Preporučujemo
NOVAK ĐOKOVIĆ POSTAO STRIC! Porodila se Letisija Tesari (FOTO)
05. 03. 2026. u 06:29
SINER ŠOKIRAO IZJAVOM! Italijan ne zna šta priča!
04. 03. 2026. u 16:10
KARLOS ALKARAZ JE SILA! Španac otkrio zbog čega gazi u 2026. godini
04. 03. 2026. u 12:00
"TI I JA, ZAUVEK"! Udaje se Arina Sabalenka, Novak Đoković odmah reagovao (VIDEO)
04. 03. 2026. u 08:31
JUNAJTEDOVA RENESANSA TRAJE OD PROŠLOG DUELA SA DANAŠNjIM RIVALOM: "Svrake" su upale u krizu iz koje će se teško izvući
NjUKASL dočekuje Mančester Junajted u sredu na Sent Džejmsovom parku u trenutku kada su gosti vezali 11 utakmica bez poraza u Premijer ligi.
04. 03. 2026. u 06:30
CEO SVET U ŠOKU! Evo šta su uradile fudbalerke Irana na prvoj međunarodnoj utakmici otkako su Amerika i Izrael napali njihovu zemlju (VIDEO)
Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... Ali, malo ko je očekivao ono što su uradile iranske fudbalerke.
03. 03. 2026. u 15:54
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)