NEKA ČUJE CEO SVET! Oglasio se Novak Đoković pred start Indijan Velsa i začepio usta svima

TENISKA sezona se nastavlja u SAD!

FOTO: Tanjug/AP

Masters u Indijan Velsu je okupio najbolje igrače današnjice, među njima je i Novak Đoković koji na konferenciji za medije otvorio dušu novinarima. Krenuo je od finala Australijan opena.

- Bio je to neverovatan početak godine za mene - rekao je Đoković na konferenciji za medije pre turnira i dodao:

- S obzirom na to da nisam uspeo da stignem do finala nekog grend slema još od Vimbldona 2024. godine, i da sam prošle godine na svim slemovima gubio ili od Sinera ili od Alkarasa, bio je neverovatan osećaj pobediti Sinera u pet setova u jednom od najepskijih mečeva koje sam odigrao u skorije vreme. Zatim sam imao još jedan sjajan meč sa Karlosom, koji je na kraju ipak bio previše dobar - rekao je Novak.

A onda je Srbin poslao celom svetu moćnu poruku, odnosno da ne namerava još dugo u penziju.

- Za mene je to fenomenalan rezultat. Dokazao sam, prvenstveno sebi, a potom i drugima, da i dalje mogu da se takmičim na najvišem nivou i pobeđujem te momke. Moja logika je – zašto ne bih nastavio dalje dokle god u meni ima te vatre, žara, kvaliteta i motivacije.

Nastupajući po 17. put u Indijan Velsu, petostruki šampion Đoković pokušaće da nadmaši Rodžera Federera po broju osvojenih titula u istoriji ovog turnira.

- Imao sam dosta uspeha na ovom turniru“, rekao je Đoković, koji prema Infosys ATP statistici ima skor od 51 pobede i 11 poraza.