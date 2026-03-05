FRITULE: Brza i mirisna poslastica iz mediteranske kuhinje
Fritule su male pržene kuglice od testa koje potiču iz mediteranskih krajeva, a posebno su poznate u Dalmaciji. Meke su iznutra, blago hrskave spolja i najčešće se posipaju šećerom u prahu.
Sastojci:
- 2 jaja
- 2 velike kašike šećera
- 1 vanilin šećer
- 2 jogurta
- 200 gr oštrog brašna
- 200 gr glatkog brašna
- kora jednog limuna
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašika ruma
- 1 sitno naribana jabuka
- prstohvat soli
- ulje za prženje
- šećer u prahu za posipanje
Priprema:
U većoj posudi pomešajte jaja, šećer, vanilin šećer, jogurt i rum. U drugoj posudi izmešajte brašno, prašak za pecivo, koricu limuna i so. Suve sastojke lagano dodajte u mokre i kratko umešajte žicom za mućenje, samo dok se smesa ne sjedini, da fritule ne bi bile žilave. Na kraju dodajte sitno narendanu jabuku.
U dubljoj šerpi zagrejte ulje. Kašikom spuštajte manje količine testa u vrelo ulje i pržite dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Izvadite ih na papirni ubrus da upije višak ulja, a zatim pospite šećerom u prahu i poslužite tople.
Prijatno!
