FRITULE: Brza i mirisna poslastica iz mediteranske kuhinje

Fritule su male pržene kuglice od testa koje potiču iz mediteranskih krajeva, a posebno su poznate u Dalmaciji. Meke su iznutra, blago hrskave spolja i najčešće se posipaju šećerom u prahu.

FOTO: Novosti

Sastojci:

2 jaja

2 velike kašike šećera

1 vanilin šećer

2 jogurta

200 gr oštrog brašna

200 gr glatkog brašna

kora jednog limuna

1 prašak za pecivo

1 kašika ruma

1 sitno naribana jabuka

prstohvat soli

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U većoj posudi pomešajte jaja, šećer, vanilin šećer, jogurt i rum. U drugoj posudi izmešajte brašno, prašak za pecivo, koricu limuna i so. Suve sastojke lagano dodajte u mokre i kratko umešajte žicom za mućenje, samo dok se smesa ne sjedini, da fritule ne bi bile žilave. Na kraju dodajte sitno narendanu jabuku.

U dubljoj šerpi zagrejte ulje. Kašikom spuštajte manje količine testa u vrelo ulje i pržite dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Izvadite ih na papirni ubrus da upije višak ulja, a zatim pospite šećerom u prahu i poslužite tople.

Prijatno!