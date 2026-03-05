Torte i kolači

FRITULE: Brza i mirisna poslastica iz mediteranske kuhinje

Milena Tomasevic

05. 03. 2026. u 06:15

Fritule su male pržene kuglice od testa koje potiču iz mediteranskih krajeva, a posebno su poznate u Dalmaciji. Meke su iznutra, blago hrskave spolja i najčešće se posipaju šećerom u prahu.

ФРИТУЛЕ: Брза и мирисна посластица из медитеранске кухиње

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 2 velike kašike šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 2 jogurta
  • 200 gr oštrog brašna
  • 200 gr glatkog brašna
  • kora jednog limuna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 kašika ruma
  • 1 sitno naribana jabuka
  • prstohvat soli
  • ulje za prženje
  • šećer u prahu za posipanje

Priprema:
U većoj posudi pomešajte jaja, šećer, vanilin šećer, jogurt i rum. U drugoj posudi izmešajte brašno, prašak za pecivo, koricu limuna i so. Suve sastojke lagano dodajte u mokre i kratko umešajte žicom za mućenje, samo dok se smesa ne sjedini, da fritule ne bi bile žilave. Na kraju dodajte sitno narendanu jabuku.

U dubljoj šerpi zagrejte ulje. Kašikom spuštajte manje količine testa u vrelo ulje i pržite dok ne dobiju zlatno-smeđu boju. Izvadite ih na papirni ubrus da upije višak ulja, a zatim pospite šećerom u prahu i poslužite tople.

Prijatno!

