BRUTALNA TORTURA NAD SRPSKIM MLADIĆEM U LEPOSAVIĆU: Otet i mučen zbog natpisa na duksu
U SEVERNOM delu Kosova i Metohije dogodio se stravičan incident koji je duboko potresao meštane Leposavića. Vojin Milojević (18), uzoran mladić iz radničke porodice, postao je žrtva brutalne policijske torture i otmice u samom centru grada.
Vojin, koji radi u lokalnom kafiću „Bahus” kako bi pomogao skromna primanja svojih roditelja do upisa na fakultet, izašao je oko 23:00 časa da kupi hranu sebi i kolegi. Samo nekoliko desetina metara od radnog mesta, zaustavila ga je patrola kosovske policije.
Prema navodima očevidaca i svedočenju porodice, mladić je nasilno ubačen u policijsko vozilo sa zatamnjenim staklima. Razlog za ovaj čin bio je, prema tvrdnjama, natpis na njegovom duksu: „S verom u Boga, Kosovo je Srbija”.
Nakon što je ubačen u automobil, započela je polusatna agonija. Kako se saznaje, u vozilu je nad Vojinom vršena strašna tortura: mladić je udaran policijskom palicom i pesnicama po telu, stomaku i rebrima. Zadobio je brojne udarce i šamare po licu.
Kao direktan počinitelj torture u javnosti se pominje izvesni Ejub Terzići, pripadnik pomenute patrole.
Nakon brutalnog maltretiranja, napadači su Vojina ostavili ispred hrama Svetog Vasilija u Leposaviću. Mladić je izbačen iz automobila polunag, bez gornjih delova odeće, vidno povređen i u stanju šoka.
