POGLEDAJTE: Veličanstvena čestitka predsedniku Vučiću za rođendan! (VIDEO)

NOĆAS, tačno u ponoć, Ušće i šetalište kod Beograda na vodi sijalo je veličanstvenim vatrometom povodom rođendana predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto Printskrin

Na ovaj način njegov sin Danilo je sa prijateljima želeo da čestita ocu rođendan i priredi mu iznenađenje.

Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, uz spektakularan vatromet, razvijen je i transparent sa porukom “Predsedniče, neka si živ i zdrav”, a u videu se mogu čuti i snažne poruke predsednika Vučića srpskom narodu.