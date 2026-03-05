POGLEDAJTE: Veličanstvena čestitka predsedniku Vučiću za rođendan! (VIDEO)
NOĆAS, tačno u ponoć, Ušće i šetalište kod Beograda na vodi sijalo je veličanstvenim vatrometom povodom rođendana predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Na ovaj način njegov sin Danilo je sa prijateljima želeo da čestita ocu rođendan i priredi mu iznenađenje.
Kako se može videti na snimku koji kruži društvenim mrežama, uz spektakularan vatromet, razvijen je i transparent sa porukom “Predsedniče, neka si živ i zdrav”, a u videu se mogu čuti i snažne poruke predsednika Vučića srpskom narodu.
