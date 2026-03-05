Ekonomija

PUTIN EVROPI: Možemo da vam obustavimo gas odmah, a ne za mesec dana

V.N.

05. 03. 2026. u 08:02

RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je juče da bi ta zemlja mogla da obustavi isporuke gasa evropskom tržištu odmah, a ne za mesec dana, odnosno 25. aprila kada stupa na snagu uredba Evropske unije kojom se zabranjuje uvoz ruskog gasa.

Foto: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

 - Sada se otvaraju i druga tržišta. I možda bi nam bilo povoljnije da prestanemo da snabdevamo evropsko tržište upravo sada. Da uđemo na tržišta koja se otvaraju i tamo se učvrstimo. Svakako ću naložiti vladi da radi na ovom pitanju zajedno sa našim kompanijama - kazao je Putin u programu "Moskva. Kremlj. Putin", prenose RIA Novosti.

On je dodao da će Rusija nastaviti da isporučuje energetske resurse zemljama koje su pouzdani partneri, kao što su Slovačka i Mađarska.

 - Upravo na ovaj način ćemo sarađivati sa onim partnerima koji su i sami pouzdani kontragenti, kao što su oni u istočnoj Evropi, poput Slovačke i Mađarske . Snabdevamo ih našim energetskim resursima, i naftom i gasom. I nameravamo da to činimo i u budućnosti, pod uslovom, naravno, da rukovodstvo ovih zemalja vodi istu politiku kao i danas, naime, da budu naši pouzdani partneri - istakao je Putin.    

Putin je ocenio da rast cena gasa na evropskom tržištu nije direktno povezan sa isporukama, jer ih niko ih nije smanjio, već je uzrokovan opštom situacijom na globalnim tržištima gasa, kao i situacijom na Bliskom istoku, gde su u toku napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, i iranski udari na ciljeve u okolnim zemljama za koje se navodi da su povezani sa prisustvom SAD.

 - Niko nije smanjio isporuke, ali cene su već skočile na 700 dolara. Zašto? Zbog celokupne situacije na globalnim tržištima, uključujući tržišta nafte, a u ovom slučaju i tržišta gasa, zbog celokupne situacije. Zato što su se pojavili kupci koji su spremni da kupe isti prirodni gas po višim cenama, u ovom slučaju, zbog događaja na Bliskom istoku - rekao je Putin.

Putin je rekao da je rast cena gasa u EU rezultat višegodišnje pogrešne politike evropskih vlasti.

 - Što se tiče Evrope, ono što se danas dešava na evropskim tržištima je, naravno, pre svega rezultat pogrešne energetske politike evropskih vlasti... Takva politika nema ništa zajedničko sa interesima naroda tih zemalja - kazao je Putin.

Ruski predsednik je dodao da je povećanje cena nafte posledica ograničenja kupovine ruske nafte i najavio je da će naložiti vladi da sarađuje sa kompanijama kako bi se rešilo pitanje snabdevanja perspektivnih tržišta ruskim gasom.

