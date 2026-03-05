OVO JE ŠIPTARSKI KRVNIK: Ejub Terzići brutalno oteo i mučio srpskog mladića u Leposaviću (FOTO)
EJUB Terzići, šiptarski terorista sa Kosova i Metohije, prekjuče je oteo srpskog mladića u Leposaviću, strpao ga u džip sa zatamljenim staklima i brutalno ga mučio.
Vojin Milojević (18), uzoran mladić iz radničke porodice, postao je žrtva brutalne policijske torture i otmice u samom centru grada.
Naime, Vojin Milojević je šetao svojim gradom, ali jedan od šiptarskih terorista koji je patrolirao autom, primetio je da Vojin nosi duks sa natpisom: S verom u Boga, Kosovo je Srbija.
Prema navodima očevidaca i svedočenju porodice, mladić je nasilno ubačen u policijsko vozilo sa zatamnjenim staklima.
Nakon što je ubačen u automobil, započela je polusatna agonija. Kako se saznaje, u vozilu je nad Vojinom vršena strašna tortura: mladić je udaran policijskom palicom i pesnicama po telu, stomaku i rebrima. Zadobio je brojne udarce i šamare po licu.
Kao direktan počinitelj torture pominje se Ejub Terzići, pripadnik lažne kosovske policije.
Nakon brutalnog maltretiranja, napadači su Vojina ostavili ispred hrama Svetog Vasilija u Leposaviću. Mladić je izbačen iz automobila polunag, bez gornjih delova odeće, vidno povređen i u stanju šoka.
Vojin je rođen 2006 god. u radničkoj porodici, čiji roditelji uživaju ugled poštenih i radnih ljudi u Leposavicu.
Posle završene srednje škole rešio je da dok ne upiše fakultet, pomogne svojim roditeljima i zaposlio se u lokalnom kafiću kako bi dodatno doprineo skromnim primanjima svojih roditelja.
Inače važi za uzornog, kulturnog i finog dečaka, koji nikada nije imao problem sa zakonom.
Preporučujemo
Ministar Mali obilazi radove na izgradnji Nacionalnog paviljona Srbije (VIDEO)
05. 03. 2026. u 10:26
BRUTALNA TORTURA NAD SRPSKIM MLADIĆEM U LEPOSAVIĆU: Otet i mučen zbog natpisa na duksu
05. 03. 2026. u 09:05
LAVROV OTKRIO PAKLENI PLAN NA BLISKOM ISTOKU: Ovo je glavni cilj Amerike i Izraela
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da je jedan od ciljeva američko-izraelskog napada da se unese razdor između zemalja regiona - između država Persijskog zaliva, između Irana i njegovih arapskih suseda.
05. 03. 2026. u 09:45
IRANSKI PROJEKTILI PALI KOD AERODROMA U AZERBEJDžANU: Američki brod u plamenu, sve gori na Bliskom istoku (FOTO/VIDEO)
ŠESTI dan rata na Bliskom istoku. Bliski istok je u plamenu novih vazdušnih napada. Razmena vatre između savezništva SAD-Izrael i Irana dostiže kritičnu tačku, dok su pod udarom gradovi, vojne baze i diplomatska uporišta.
05. 03. 2026. u 06:53 >> 07:48
PLANETA U STRAHU: Spisak 11 najsigurnijih zemalja u slučaju Trećeg svetskog rata
NAKON što su američko-izraelski napadi na Iran doveli do odmazde širom Bliskog istoka, rastu strahovi od eskalacije koja bi mogla da preraste u treći svetski rat. Tu su još i aktualni rat između Ukrajine i Rusije, sukobi u pojasu Gaze, kao i stalna pretnja kineske invazije na Tajvan.
03. 03. 2026. u 20:21
Komentari (0)