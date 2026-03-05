Politika

OVO JE ŠIPTARSKI KRVNIK: Ejub Terzići brutalno oteo i mučio srpskog mladića u Leposaviću (FOTO)

Новости онлине

05. 03. 2026. u 09:26

EJUB Terzići, šiptarski terorista sa Kosova i Metohije, prekjuče je oteo srpskog mladića u Leposaviću, strpao ga u džip sa zatamljenim staklima i brutalno ga mučio.

ОВО ЈЕ ШИПТАРСКИ КРВНИК: Ејуб Терзићи брутално отео и мучио српског младића у Лепосавићу (ФОТО)

Foto: Printksrin

Vojin Milojević (18), uzoran mladić iz radničke porodice, postao je žrtva brutalne policijske torture i otmice u samom centru grada.

Naime, Vojin Milojević je šetao svojim gradom, ali jedan od šiptarskih terorista koji je patrolirao autom, primetio je da Vojin nosi duks sa natpisom: S verom u Boga, Kosovo je Srbija.

Prema navodima očevidaca i svedočenju porodice, mladić je nasilno ubačen u policijsko vozilo sa zatamnjenim staklima.

Nakon što je ubačen u automobil, započela je polusatna agonija. Kako se saznaje, u vozilu je nad Vojinom vršena strašna tortura: mladić je udaran policijskom palicom i pesnicama po telu, stomaku i rebrima. Zadobio je brojne udarce i šamare po licu.

Kao direktan počinitelj torture pominje se Ejub Terzići, pripadnik lažne kosovske policije.

Foto: Printksrin

Nakon brutalnog maltretiranja, napadači su Vojina ostavili ispred hrama Svetog Vasilija u Leposaviću. Mladić je izbačen iz automobila polunag, bez gornjih delova odeće, vidno povređen i u stanju šoka. 

Vojin je rođen 2006 god. u radničkoj porodici, čiji roditelji uživaju ugled poštenih i radnih ljudi u Leposavicu.

Posle završene srednje škole rešio je da dok ne upiše fakultet, pomogne svojim roditeljima i zaposlio se u lokalnom kafiću kako bi dodatno doprineo skromnim primanjima svojih roditelja.

Inače važi za uzornog,  kulturnog i finog dečaka, koji nikada nije imao problem sa zakonom.

