Torte i kolači

OREO KUGLICE: Bez pečenja, gotove za čas

Milena Tomasevic

04. 03. 2026. u 06:00

Kremaste iznutra, obavijene nežnom belom čokoladom i prošarane tamnom glazurom – ove kuglice su savršen brzi desert bez uključivanja rerne. Idealne za slavlja, praznike ili kad vam treba nešto slatko na brzinu.

ОРЕО КУГЛИЦЕ: Без печења, готове за час

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 300 gr mlevenih Oreo keksa
  • 100 gr Nutella krema
  • 100 gr krem sira
  • 60 ml mleka

Bela glazura:

  • 200 gr bele čokolade
  • 2 kašike ulja

Priprema

Sve sastojke (mleveni keks, Nutelu, krem sir i mleko) dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Smesu stavite u frižider oko 15 minuta da se malo stegne. Oblikujte kuglice težine oko 20 gr i kratko ih stavite u zamrzivač da očvrsnu. Za to vreme otopiti belu čokoladu sa uljem. Svaku kuglicu umočite u belu čokoladu i vratite u frižider da se stegne. Po želji prošarajte otopljenom tamnom čokoladom.  Čuvajte u frižideru do služenja. Najlepše su dobro ohlađene!

Prijatno!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ČOKO-BANANA KOLAČ SA VANILA KREMOM:
Torte i kolači

0 4

ČOKO-BANANA KOLAČ SA VANILA KREMOM:

Savršeno mekan biskvit, sloj čokoladnog namaza, nežna vanil krema i sveže banane – kombinacija koja uvek uspeva. Ovaj kolač je idealan za porodična okupljanja, rođendane ili kada želite proverenu, kremastu poslasticu koja se lako priprema.

03. 03. 2026. u 21:15 >> 21:01

Politika
Tenis
Fudbal
SRUŠIO SE KROV AMERIČKE AMBASADE: Prostorije ispunjene dimom

SRUŠIO SE KROV AMERIČKE AMBASADE: Prostorije ispunjene dimom