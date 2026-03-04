OREO KUGLICE: Bez pečenja, gotove za čas
Kremaste iznutra, obavijene nežnom belom čokoladom i prošarane tamnom glazurom – ove kuglice su savršen brzi desert bez uključivanja rerne. Idealne za slavlja, praznike ili kad vam treba nešto slatko na brzinu.
Sastojci
- 300 gr mlevenih Oreo keksa
- 100 gr Nutella krema
- 100 gr krem sira
- 60 ml mleka
Bela glazura:
- 200 gr bele čokolade
- 2 kašike ulja
Priprema
Sve sastojke (mleveni keks, Nutelu, krem sir i mleko) dobro izmešajte dok ne dobijete ujednačenu smesu. Smesu stavite u frižider oko 15 minuta da se malo stegne. Oblikujte kuglice težine oko 20 gr i kratko ih stavite u zamrzivač da očvrsnu. Za to vreme otopiti belu čokoladu sa uljem. Svaku kuglicu umočite u belu čokoladu i vratite u frižider da se stegne. Po želji prošarajte otopljenom tamnom čokoladom. Čuvajte u frižideru do služenja. Najlepše su dobro ohlađene!
Prijatno!
