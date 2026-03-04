NEODOLJIVA TESTENINA SA GRAŠKOM: Kremaste torteline
Mada na prvu pomisao spoj sastojaka može da zvuči nespojivo, torteline sa graškom, pančetom i bosiljkom pravi su užitak i za naistančanija nepca.
Potrebno je:
- 400 g tortelina (po želji, recimo sa sirom)
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 100 g pančete (opciono, za bogatiji ukus)
- 2-3 čena belog luka
- svež bosiljak
- parmezan
- maslinovo ulje
- so, biber
Priprema:
Skuvajte torteline prema uputstvu sa pakovanja. U dubljem tiganju na maslinovom ulju propržite sitno iseckan beli luk i pančetu (ako koristite) dok ne zamiriše. Dodajte grašak i malo vode, pa dinstajte dok povrće ne omekša. Sipajte pavlaku za kuvanje, začinite solju i biberom, pa pustite da proključa. U sos dodajte oceđene torteline i svež bosiljak. Promešajte i poslužite posuto većom količinom narendanog parmezana.
