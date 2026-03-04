Ručak dana

NEODOLJIVA TESTENINA SA GRAŠKOM: Kremaste torteline

Bojana Jovanović

04. 03. 2026. u 07:00

Mada na prvu pomisao spoj sastojaka može da zvuči nespojivo, torteline sa graškom, pančetom i bosiljkom pravi su užitak i za naistančanija nepca.

Potrebno je:

- 400 g tortelina (po želji, recimo sa sirom)

- 200 g graška (svež ili zamrznut)
- 200 ml pavlake za kuvanje
- 100 g pančete (opciono, za bogatiji ukus)
- 2-3 čena belog luka
- svež bosiljak
- parmezan
- maslinovo ulje
- so, biber

Priprema:

Skuvajte torteline prema uputstvu sa pakovanja. U dubljem tiganju na maslinovom ulju propržite sitno iseckan beli luk i pančetu (ako koristite) dok ne zamiriše. Dodajte grašak i malo vode, pa dinstajte dok povrće ne omekša. Sipajte pavlaku za kuvanje, začinite solju i biberom, pa pustite da proključa. U sos dodajte oceđene torteline i svež bosiljak. Promešajte i poslužite posuto većom količinom narendanog parmezana.

