NOVAK ĐOKOVIĆ IZNENADIO SVE: Evo šta je radio tokom otvaranja Zimskih olimpijskih igara!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 02. 2026. u 08:39

Zimske olimpijske igre svečano su otvorene u Milanu. Srbija ima tri predstavnika, a na otvaranju je imala i veliku podršku.

FOTO: Tanjug/AP

U Milanu je prisustvovao i srpski teniser Novak Đoković. I to manje od nedelju dana nakon učešća u finalu Australijan opena, gde ga je savladao Karlos Alkaraza. Srbin je stigao zajedno sa porodicom da ode i put Milana i pogleda ceremoniju otvaranja koja se održala na San Siru.

Noleta su uhvatili i na ulici gde je odgovorio na nekoliko kratkih pitanja.

- Prelep spektakl, kao i uvek. Uvek je lepo biti u Italiji. Očigledno je da je Italija zemlja sporta. Očekivali smo spektakl i to smo i videli. Meni je ovo bio prvi put na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara i bila je to velika emocija. Veoma sam srećan što sam ovo iskustvo doživeo sa svojom porodicom - rekao je Novak Đoković.

Potom je upitan i o narednim letnjim Olimpijskim igrama...

- Daleko je, da. U ovom periodu mog života i karijere je daleko, ali očigledno je da imam želju da stignem do tamo - istakao je Novak Đoković.

