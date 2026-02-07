STIŽE KOSMIČKA OLUJA: Astrolozi najavljuju žestok februar, od retrogradnog Merkura do pomračenja Sunca

PREMA predviđanjima horoskopa, februar 2026. donosi kosmičku oluju, sa pomračenjem Sunca, retrogradnim Merkurom i Saturnom koji ulazi u Ovna, stvarajući haotičnu energiju.

Prema astrološkim prognozama, pred nama je period opisan kao prava kosmička oluja, intenzivan period u kome se energije sudaraju, istovremeno nas gurajući napred i vukući nazad. Početak ovogodišnje sezone pomračenja i prvi retrogradni Merkur, a sve to začinjeno ulaskom moćnog Saturna u novi znak - stvara osećaj vožnje sa jednom nogom na gasu, a drugom na kočnici, a donosi nepredvidivost, emocionalni intenzitet i obrte sudbine.

Početak sezone pomračenja - ulazak u novu eru

Centralni događaj meseca je 17. februara, kada ćemo doživeti prstenasto pomračenje Sunca u znaku Vodolije. Pomračenja su oduvek smatrana kosmičkim katalizatorima promena, trenucima koji ubrzavaju našu sudbinu i donose neočekivane početke ili krajeve.

Pošto se ovo dešava u Vodoliji, znaku inovacija, tehnologije, društvenih pokreta i kolektivne svesti, njen uticaj će biti usmeren na ove oblasti.

Možemo očekivati iznenadne probleme u tehnologiji, ali i preokrete u našim društvenim krugovima i onlajn zajednicama. Dodatnu nepredvidivost donosi napet aspekt sa Uranom, vladarom Vodolije, koji pojačava energiju radikalnih promena i oslobođenja od starih obrazaca.

Ovo pomračenje Sunca otvara takozvani portal pomračenja, period između njega i potpunog pomračenja Meseca koje sledi 3. marta. Vreme unutar portala se smatra posebno fluidnim, gde se događaji brzo odvijaju, a odluke donete tada često imaju dugoročne i posledice.

Zanimljivo je da se pomračenje poklapa i sa kineskom Novom godinom, kojom počinje godina Vatrenog konja, simbola dinamike, strasti i neuništive energije.

Sudar sa retrogradnim Merkurom

Kao da energija pomračenja nije bila dovoljna, samo devet dana kasnije, 26. februara, Merkur počinje svoju prvu retrogradnost u godini, u osetljivom i intuitivnom znaku Riba.

Merkur, planeta komunikacije, logike, putovanja i tehnologije, kada se kreće unazad, tradicionalno donosi nesporazume, kašnjenja, kvarove i potrebu za revizijom. Ali retrogradni Merkur u vodenom znaku Riba ima posebnu težinu. Umesto čisto tehničkih pitanja, izazovi će biti obojeni emocijama.

Logika ustupa mesto intuiciji, granice postaju zamagljene, a komunikacija postaje zbunjujuća i podložna pogrešnom tumačenju. Očekujte povećanje neizrečenih očekivanja i odluka donetih pod uticajem emocija, a ne razuma. Njen uticaj, kroz takozvanu senku, počeće da se oseća već od 11. februara, postepeno unoseći zabunu u dane koji prethode pomračenju.

Zašto je ova kombinacija tako haotična?

Upravo u sudaru ove dve moćne, ali suprotstavljene sile leži razlog zašto astrolozi opisuju februar 2026. kao haotičan. Energija pomračenja nas gura napred, zahtevajući brze odluke i prilagođavanje novim okolnostima.

To je kao jak vetar u leđa koji nas tera da napustimo svoju zonu udobnosti. Istovremeno, retrogradni Merkur u Ribama deluje kao gusta magla, usporavajući sve, zamagljujući činjenice i terajući nas da se okrenemo ka unutra, preispitamo prošlost i osluškujemo svoju intuiciju.

Ovaj kosmički paradoks stvara ogroman unutrašnji pritisak. Osećaćemo hitnu potrebu da delujemo, ali nećemo imati sve informacije koje su nam potrebne.

Događaji će se odvijati filmskom brzinom, dok će nam sposobnost jasnog razmišljanja i komunikacije biti smanjena. To je savršen recept za ishitrene poteze, emocionalne reakcije i odluke zbog kojih bismo kasnije mogli da zažalimo.

Dodatnu težinu celom periodu daje tranzit Saturna, planete discipline i strukture, u znak Ovna 13. februara. Ovaj tranzit, koji se dešava jednom u skoro 30 godina, označava početak novog ciklusa u kojem se od nas traži da preuzmemo odgovornost, pokažemo hrabrost i izgradimo nešto novo na čvrstim temeljima.

Pritisak da se deluje zrelo i odgovorno biće povećan, što će dodatno zakomplikovati već zbunjujuću

situaciju.

