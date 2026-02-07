"VIDEĆEMO MOŽE LI DA SE POPRAVI" Veliki skandal trese Zimske olimpijske igre!
Tek što su juče otvorene Zimske olimpijske igre već isplivavaju nedostaci.
Norveški skijaš Johanes Klebo nezadovoljan je uslovima u Olimpijskom selu. Posebno mu smeta loša internet konekcija. Nešto na šta su svi danas navikli jeste brz i kvalitetan internet saobraćaj, a deluje da organizatori nisu o tome baš razmišljali.
- Imamo problema sa internetom. Prva soba je imala slabu konekciju. Pa sam otišao u sobu Arilda Monsena. Internet je bio jako loš. Obavestili smo Italijane i videćemo hoće li neko to da popravi - rekao je Klebo.
Dvadeset devetogodišnji Novežanin petostruki je olimpijski šampion, a šampion sveta bio je 15 puta, pet puta osvajao je Svetski kup u skijaškom trčanju.
Zimske olimpijske igre otvorene su 6. februara i trajaće do 22. februara.
