VELIKA drama Dušana Lajovića nakon poraza od Tomasa Barijosa 2:0, teniser Srbije završio je u bolnici zbog nesrećnog slučaja!

G.Šljivić

Bizarni incident dogodio se nakon meča, krenuo je Srbin ka svlačionici i na putu ka njoj udario je u stakleni panel. On je tom prilikom zadobio kontuziju glave, posekotinu usne i prelom zuba.

Hitno je transportovan u kliniku "Universidad de Los Andes" u Santjagu, a iako nije gubio svest, lekari su njegovo stanje ocenili kao zabrinjavajuće, prenosi portal "Clay tennis".

Lajović je nakon susreta ipak izneo prve utiske o meču.

- Bilo je teško igrati ovde, gde smo znali da nećemo imati fer-plej, ali to je Dejvis kup i ne mislim da je to odlučilo meč. Očigledno smo bili spremni na provokacije. Većina ljudi je došla da uživa u tenisu, ali bilo je pojedinaca na tribinama koji su bili puni nepoštovanja... Jedan tip mi je govorio: 'Loš si, loš si.' Nema potrebe razgovarati sa igračima. To nije nešto što želite da čujete dok se takmičite.

Čileanac Barijos je nakon trijumfa pokušao da spusti tenzije, ističući da razume nervozu protivnika:

- Dušan je pravi gospodin, dobra osoba. Svima nam smeta kada pokušaju da vas ometu neposredno pre drugog servisa. Čileanska publika se veoma unese u mečeve Dejvis kupa; to je nešto što je on verovatno osetio. Ali generalno ne mislim da su ljudi bili puni nepoštovanja.

Srbija je prvi dan takmičenja završila sa zaostatkom od 2:0, pošto je pored Lajovića poraz pretrpeo i debitant Ognjen Milić, od koga je bolji bio Alehandro Tabilo (6:7, 6:2, 6:4). Za ukupnu pobedu i plasman dalje potrebna su tri trijumfa.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu