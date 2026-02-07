KAKO JE RUSKI GENERAL IZREŠETAN U MOSKVI: Šta do sada znamo o pokušaju atentata na Vladimira Aleksejeva

OVO nije bio prvi pokušaj - četiri slična napada su se već dogodila u Moskvi i Moskovskoj oblasti u proteklih nekoliko godina.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

Ruski general Vladimir Aleksejev (65), zamenik komandanta ruske vojne obaveštajne službe GRU, teško je ranjen juče u Moskvi. Prema navodima lista Komersant, napad se dogodio oko sedam časova po lokalnom vremenu na stepeništu stambene zgrade na Volokolamskom putu, gde Aleksejev živi. Kada se general-potpukovnik pojavio, upucan je tri puta u leđa. Manje od pola sata kasnije, sve službe hitne pomoći bile su na licu mesta.

- Oko 6:30-7:00 ujutru, probudili su me glasni pucnji. Bila je buka i vriska. Kada sam otišao do vrata, video sam komšiju kako zove policiju. Svi su to čuli i svi stanari su istrčali na stepenište. Skočio sam kada su pozvali hitnu pomoć i policiju. Ukazana mu je prva pomoć - rekao je komšija.

Aleksejev je hitno hospitalizovan u teškom stanju. Nije jasno kako je napadač ušao u zgradu, ali komšije kažu da to nije problem.

Na ulazu je instaliran interfon sa kamerom. Teoretski, ovaj dizajn je trebalo da spreči uljeze. Međutim, komšije su prijavile da se interfon često kvari ili jednostavno isključuje, ostavljajući ulaz zgrade prazan.

Prema jednoj teoriji, počinilac je mogao da pobegne kroz dvorište i čak tamo ostavi oružje. Sa te strane se može stići do metroa za manje od jednog minuta. Ali da biste izašli iz tog dela zgrade, potreban vam je poseban ključ.

Prema rečima stanovnika, potrebno je dosta vremena da se registruje. Nije poznato da li je napadač imao takav ključ. Međutim, očevici su izvestili da su bezbednosne kamere ispravno radile, uprkos ranijim izveštajima medija da su bile u kvaru.

- Trenutno je u toku istraga, a kamere na ovom spratu su onemogućene. Sve kamere su trenutno zatvorene za stanare. Interfoni su pokvareni, a ni internet nije baš dobar. Bilo kakav tehnički kvar može dovesti do dvonedeljnog prekida interneta. Ali postoje obezbeđenja spremna da pomognu da se otvore vrata. Nema problema. Ako treba da otvorite interfon ili ulaz na parking, uvek postoji provera; sve što treba da uradite je da pokažete privezak za ključ ili navedete parking mesto - objasnio je komšija.

Istražitelji i forenzički stručnjaci trenutno rade na spratu i oko zgrade. Pregledaju snimke sa nadzornih kamera i ispituju svedoke.

Vladimir Aleksejev je prvi zamenik načelnika Glavne uprave Generalštaba Igora Kostjukova, koji trenutno predvodi rusku delegaciju u pregovorima o rešavanju ukrajinske krize. Pokušaj atentata na Vladimira Aleksejeva je blagovremeno prijavljen ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Službe bezbednosti trenutno obavljaju svoj posao i podnose izveštaje šefu države. Želimo opštem opstanak i oporavak. Nadamo se da će tako i biti - rekao je Dmitrij Peskov, sekretar za štampu ruskog predsednika.

(Alo)