ČOKOLADNA TORTA SA LEŠNICIMA: Jednostavna za pripremu, a izuzetno efektna

Bogata čokoladna kora i nežan, kremast fil od čokolade i lešnika čine ovu tortu klasikom koji nikada ne izlazi iz mode. Idealna je za svečane prilike, ali i kao savršen desert uz popodnevnu kafu.

FOTO: Novosti





Kora

150 gr glatkog brašna

100 gr šećera

3 jajeta

25 gr kakao praha

1 kašičica ekstrakta vanile

½ kašičice praška za pecivo

Krem od čokolade i lešnika

300 ml slatke pavlake

200 gr poluslatke čokolade

100 gr mlečne čokolade

100 gr namaza od lešnika

1 kašičica ekstrakta vanile

2 kašike šećera u prahu (po želji)

Čokoladna glazura (po želji)

150 gr poluslatke čokolade

100 ml slatke pavlake

1 kašika meda ili kukuruznog sirupa

Za dekoraciju

nseckani lešnici

rendana čokolada

ačin pripreme

1. Kora

Zagrejte rernu na 180°C. Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla i penasta. Dodajte vanilu. Prosejte brašno, kakao i prašak za pecivo i lagano umešajte u smesu. Sipajte u podmazan kalup i pecite 20–25 minuta. Ohladiti.

2. Krem

Otopite obe vrste čokolade na pari. Umešajte namaz od lešnika i vanilu. Posebno umutite slatku pavlaku (i šećer u prahu ako se koristi) do čvršćih vrhova, pa pažljivo umešajte u čokoladnu smesu.

3. Filovanje

Koru po želji presecite na dva dela. Premažite kremom, poklopite drugim delom.

4. Glazura (opciono)

Zagrejte pavlaku i prelijte preko iseckane čokolade. Dodajte med i mešajte dok se ne dobije sjajna glazura. Prelijte preko torte.

5. Završetak

Ukrasite seckanim lešnicima i rendanom čokoladom. Ohladite najmanje 3–4 sata pre služenja.

Prijatno!