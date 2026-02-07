ČOKOLADNA TORTA SA LEŠNICIMA: Jednostavna za pripremu, a izuzetno efektna
Bogata čokoladna kora i nežan, kremast fil od čokolade i lešnika čine ovu tortu klasikom koji nikada ne izlazi iz mode. Idealna je za svečane prilike, ali i kao savršen desert uz popodnevnu kafu.
Kora
- 150 gr glatkog brašna
- 100 gr šećera
- 3 jajeta
- 25 gr kakao praha
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- ½ kašičice praška za pecivo
Krem od čokolade i lešnika
- 300 ml slatke pavlake
- 200 gr poluslatke čokolade
- 100 gr mlečne čokolade
- 100 gr namaza od lešnika
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 2 kašike šećera u prahu (po želji)
Čokoladna glazura (po želji)
- 150 gr poluslatke čokolade
- 100 ml slatke pavlake
- 1 kašika meda ili kukuruznog sirupa
Za dekoraciju
- nseckani lešnici
- rendana čokolada
- ačin pripreme
1. Kora
Zagrejte rernu na 180°C. Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla i penasta. Dodajte vanilu. Prosejte brašno, kakao i prašak za pecivo i lagano umešajte u smesu. Sipajte u podmazan kalup i pecite 20–25 minuta. Ohladiti.
2. Krem
Otopite obe vrste čokolade na pari. Umešajte namaz od lešnika i vanilu. Posebno umutite slatku pavlaku (i šećer u prahu ako se koristi) do čvršćih vrhova, pa pažljivo umešajte u čokoladnu smesu.
3. Filovanje
Koru po želji presecite na dva dela. Premažite kremom, poklopite drugim delom.
4. Glazura (opciono)
Zagrejte pavlaku i prelijte preko iseckane čokolade. Dodajte med i mešajte dok se ne dobije sjajna glazura. Prelijte preko torte.
5. Završetak
Ukrasite seckanim lešnicima i rendanom čokoladom. Ohladite najmanje 3–4 sata pre služenja.
Prijatno!
