ČOKOLADNA TORTA SA LEŠNICIMA: Jednostavna za pripremu, a izuzetno efektna

Milena Tomasevic

07. 02. 2026. u 07:00 >> 20:31

Bogata čokoladna kora i nežan, kremast fil od čokolade i lešnika čine ovu tortu klasikom koji nikada ne izlazi iz mode. Idealna je za svečane prilike, ali i kao savršen desert uz popodnevnu kafu.

ЧОКОЛАДНА ТОРТА СА ЛЕШНИЦИМА: Једноставна за припрему, а изузетно ефектна

FOTO: Novosti


Sastojci

Kora

  • 150 gr glatkog brašna
  • 100 gr šećera
  • 3 jajeta
  • 25 gr kakao praha
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • ½ kašičice praška za pecivo

Krem od čokolade i lešnika

  • 300 ml slatke pavlake
  • 200 gr poluslatke čokolade
  • 100 gr mlečne čokolade
  • 100 gr namaza od lešnika
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 2 kašike šećera u prahu (po želji)

Čokoladna glazura (po želji)

  • 150 gr poluslatke čokolade
  • 100 ml slatke pavlake
  • 1 kašika meda ili kukuruznog sirupa

Za dekoraciju

  • nseckani lešnici
  • rendana čokolada
  • ačin pripreme

1. Kora
Zagrejte rernu na 180°C. Umutite jaja sa šećerom dok ne postanu svetla i penasta. Dodajte vanilu. Prosejte brašno, kakao i prašak za pecivo i lagano umešajte u smesu. Sipajte u podmazan kalup i pecite 20–25 minuta. Ohladiti.

2. Krem
Otopite obe vrste čokolade na pari. Umešajte namaz od lešnika i vanilu. Posebno umutite slatku pavlaku (i šećer u prahu ako se koristi) do čvršćih vrhova, pa pažljivo umešajte u čokoladnu smesu.

3. Filovanje
Koru po želji presecite na dva dela. Premažite kremom, poklopite drugim delom. 

4. Glazura (opciono)
Zagrejte pavlaku i prelijte preko iseckane čokolade. Dodajte med i mešajte dok se ne dobije sjajna glazura. Prelijte preko torte.

5. Završetak
Ukrasite seckanim lešnicima i rendanom čokoladom. Ohladite najmanje 3–4 sata pre služenja.

Prijatno!

