KOLAČ SA LEŠNICIMA: Hrskav, mirisan i bogat
Hrskavi lešnici, vazdušast biskvit i osvežavajuća vanilin krema čine ovaj kolač pravim izborom za svečane trenutke, nedeljni ručak ili slatko uživanje uz kafu.
Sastojci
Biskvit:
- 5 belanaca
- 250 gr lešnika
- 190 gr šećera
- 3 kašike brašna
- ½ praška za pecivo
Krema:
- 450 ml mleka
- 1 puding od vanile
- 150 gr šećera
- 5 žumanaca
- 2 vanilin šećera
- 100 gr maslaca
PRIPREMA
Lešnike kratko ispecite u rerni i krupno sameljite. Belanca umutite u čvrst sneg, zatim postepeno dodajte šećer, mlevene lešnike, brašno i prašak za pecivo. Lagano izmešajte i izlijte smesu u veći pleh. Biskvit pecite 30–40 minuta na 180°C. Kada se ohladi, presecite ga uzdužno na tri jednaka dela. U mleku skuvajte puding sa šećerom, žumancima i vanilin šećerom. Ohlađenoj kremi dodajte maslac i dobro umutite dok ne postane glatka.
Ređati:
biskvit – krema – biskvit – krema – biskvit.
Odozgo premažite tankim slojem kreme i pospite sitno mlevenim lešnicima.
Uživajte!
