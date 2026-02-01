Torte i kolači

KOLAČ SA LEŠNICIMA: Hrskav, mirisan i bogat

Milena Tomasevic

01. 02. 2026. u 08:00 >> 07:31

Hrskavi lešnici, vazdušast biskvit i osvežavajuća vanilin krema čine ovaj kolač pravim izborom za svečane trenutke, nedeljni ručak ili slatko uživanje uz kafu.

FOTO: Novosti

Sastojci

Biskvit:

  • 5 belanaca
  • 250 gr lešnika
  • 190 gr šećera
  • 3 kašike brašna
  • ½ praška za pecivo

Krema:

  • 450 ml mleka
  • 1 puding od vanile
  • 150 gr šećera
  • 5 žumanaca
  • 2 vanilin šećera
  • 100 gr maslaca

PRIPREMA

Lešnike kratko ispecite u rerni i krupno sameljite. Belanca umutite u čvrst sneg, zatim postepeno dodajte šećer, mlevene lešnike, brašno i prašak za pecivo. Lagano izmešajte i izlijte smesu u veći pleh. Biskvit pecite 30–40 minuta na 180°C. Kada se ohladi, presecite ga uzdužno na tri jednaka dela. U mleku skuvajte puding sa šećerom, žumancima i vanilin šećerom. Ohlađenoj kremi dodajte maslac i dobro umutite dok ne postane glatka.

Ređati:
biskvit – krema – biskvit – krema – biskvit.
Odozgo premažite tankim slojem kreme i pospite sitno mlevenim lešnicima.

Uživajte!

