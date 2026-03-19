PSOVAO SRBE USRED SRBIJE! Prostak iz Bosne zgrozio ceo region (VIDEO)

19. 03. 2026. u 07:19

SRAMAN potez sportsite, ako ga možemo tako i nazvati iz Bosne i Hercegovine.

ПСОВАО СРБЕ УСРЕД СРБИЈЕ! Простак из Босне згрозио цео регион (ВИДЕО)

Aleksandar Đorović

Naime, MMA borac Amil Tutić u Boru je posle borbe psovao publiku usred TV prenosa.

Nakon što je savladao Đorđa Ivičića na "Armada" događaju, dobio je zvižduke dela publike i izrekao psovku posle koje je prekinut prenos njegove izjave.

- Samo hoću da kažem da nisam iznenađen ovim, da sam znao da će ovo da se desi. Pozdravio bih sve Bihćane i moje Bošnjake koji gledaju ovo, volim vas sve. I hvala publici, jednu stvar hoću samo da kažem", rekao je on i zastao zbog zvižduka.

- E, vi što zviždite, pu*ite kurac svi...", kazao je on, posle čega je završeno njegovo davanje izjave.

Inače, Tutić je bio juniorski prvak sveta u kik-boksu. U Boru je savladao Ivičića kada je preciznom kombinacijom udaraca u drugoj rondi pogodio protivnika i poslao ga na pod, posle čega je sudija prekinuo borbu, a borac iz Bihaća pobedio nokautom.

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika
TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

18. 03. 2026. u 17:16

CRNOGORAC PAO U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?
CRNOGORAC "PAO" U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?

"IMAM ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasad imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

18. 03. 2026. u 11:03

TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo
TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo

USRED sve intenzivnijeg sukoba između Izraela, SAD i Irana, jedan od najviših iranskih bezbednosnih zvaničnika, Ali Laridžani, pojavio se u javnosti u Teheranu, rekavši da se „duh hrabrih ljudi, zvaničnika i lidera ne može pobediti“. Ali samo nekoliko dana kasnije, ubijen je u preciznom raketnom napadu izraelskih obaveštajnih službi. Iste noći, prema informacijama koje su Izraelu dostavili sami iranski građani, lociran je i vođa paravojne milicije Basidž, Golamreza Sulejmani, koji je takođe likvidiran.

18. 03. 2026. u 13:00

NAPRAVILI SU PODVIG! NEVEROVATNO! Vladimir Putin danas nije krio oduševljenje NJIMA! (VIDEO)
"NAPRAVILI SU PODVIG! NEVEROVATNO!" Vladimir Putin danas nije krio oduševljenje NjIMA! (VIDEO)

RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to Rusija naziva, ponovo je za jednu od sporednih stvari iznedrio i - sportske događaje. Najnovije vesti na temu "sportske sankcije Rusima" stižu - iz Italije. U toj zemlji je okončan spektakl - Zimske paraolimpijske igre 2026, a tamo su Rusi uradili ono što Zapad nije mogao ni da sanja. A ruski predsednik Vladimir Putin je zbog toga i te kkako oduševljen.

18. 03. 2026. u 15:45

