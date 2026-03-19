PSOVAO SRBE USRED SRBIJE! Prostak iz Bosne zgrozio ceo region (VIDEO)

SRAMAN potez sportsite, ako ga možemo tako i nazvati iz Bosne i Hercegovine.

Aleksandar Đorović

Naime, MMA borac Amil Tutić u Boru je posle borbe psovao publiku usred TV prenosa.

Nakon što je savladao Đorđa Ivičića na "Armada" događaju, dobio je zvižduke dela publike i izrekao psovku posle koje je prekinut prenos njegove izjave.

- Samo hoću da kažem da nisam iznenađen ovim, da sam znao da će ovo da se desi. Pozdravio bih sve Bihćane i moje Bošnjake koji gledaju ovo, volim vas sve. I hvala publici, jednu stvar hoću samo da kažem", rekao je on i zastao zbog zvižduka.

- E, vi što zviždite, pu*ite kurac svi...", kazao je on, posle čega je završeno njegovo davanje izjave.

Inače, Tutić je bio juniorski prvak sveta u kik-boksu. U Boru je savladao Ivičića kada je preciznom kombinacijom udaraca u drugoj rondi pogodio protivnika i poslao ga na pod, posle čega je sudija prekinuo borbu, a borac iz Bihaća pobedio nokautom.

