POTPUNO DRUGAČIJI GRAŠAK: Zeleni pire, idealan kao prilog uz meso

Bojana Jovanović

19. 03. 2026. u 07:00

Sa belim lukom i puterom, ovaj pire od graška ima ukus koji nikada pre niste probali.

ПОТПУНО ДРУГАЧИЈИ ГРАШАК: Зелени пире, идеалан као прилог уз месо

Depositphotos

Potrebno je:

- 500 g smrznutog ili svežeg graška

- 1 kašika maslaca (ili 2 kašike ulja)
- 3-4 čena belog luka
- so

Priprema:

Stavite grašak da se kuva u malo vode, tek toliko da pređe jedan prst preko njega. Kad provri dodajte so i jedan veći čen belog luka isečen na nekoliko delova. Kad grašak bude skuvan (za 15-20 minuta) procedite ga, ali ostavite oko 150 ml vode u kojoj se kuvao da biste njome mogli da razredite pire na željenu gustinu. U proceđen grašak odmah dodajte 100 ml vode u kojoj se kuvao i štapnim mikserom ga usitnite toliko da se ljuske ne mogu osetiti a po potrebi dodajte još vode. Zagrejte maslac ili ulje, dodajte sitno iseckani beli luk, pa odmah potom pire od graška, te mešajte nekoliko minuta i dosolite po ukusu.

Ovako pripremljen pire od graška odlično se slaže sa začinjenim mesom i faširanim šniclama.

BEJGLI SA SVEŽIM SIROM: Zdrav i ukusan početak dana

Ako tražite brz, lagan i hranljiv doručak, tanki bejgli sa svežim sirom su odličan izbor. Kombinacija kremastog sira, svežeg povrća i hrskavog bejgla daje savršen balans ukusa i nutritivnih vrednosti. Spremaju se za svega nekoliko minuta, što ih čini idealnim za užurbana jutra.

KLUB SENDVIČ: Brz, ukusan i zasitan

Spoj sočnog pilećeg mesa, hrskave slanine, svežeg povrća i kremastog namaza donosi pravi gastronomski doživljaj. Idealan je za užinu ili druženje sa prijateljima, a priprema se za svega dvadesetak minuta.

