POTPUNO DRUGAČIJI GRAŠAK: Zeleni pire, idealan kao prilog uz meso
Sa belim lukom i puterom, ovaj pire od graška ima ukus koji nikada pre niste probali.
Potrebno je:
- 500 g smrznutog ili svežeg graška
- 3-4 čena belog luka
- so
Priprema:
Stavite grašak da se kuva u malo vode, tek toliko da pređe jedan prst preko njega. Kad provri dodajte so i jedan veći čen belog luka isečen na nekoliko delova. Kad grašak bude skuvan (za 15-20 minuta) procedite ga, ali ostavite oko 150 ml vode u kojoj se kuvao da biste njome mogli da razredite pire na željenu gustinu. U proceđen grašak odmah dodajte 100 ml vode u kojoj se kuvao i štapnim mikserom ga usitnite toliko da se ljuske ne mogu osetiti a po potrebi dodajte još vode. Zagrejte maslac ili ulje, dodajte sitno iseckani beli luk, pa odmah potom pire od graška, te mešajte nekoliko minuta i dosolite po ukusu.
Ovako pripremljen pire od graška odlično se slaže sa začinjenim mesom i faširanim šniclama.
Komentari (0)