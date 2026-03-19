SADA JE SVE JASNO! Ovo su parovi četvrtfinala Lige šampiona
Poznati su svi parovi četvrtfinala UEFA Lige šampiona.
Prvi četvrtfinalni mečevi na programu su 7. i 8. aprila, revanš utakmice 14. i 15. aprila.
Čekaju nas spektakularni dueli u završnici Lige šampiona. Pravi evropski klasik predstavlja duel Bajerna i Real Madrida, dva kluba koja su se najviše puta sastajala u Ligi/Kupu šampiona. Bavarci su šestostruki prvaci Evrope, Madriđani apsolutni rekorderi sa 15 titula šampiona Starog kontinenta.
Liverpul je poput Bajerna šest puta bio prvak Evrope, a u četvrtfinalu će igrati protiv aktuelnog evropskog šampiona Pari Sen Žermena, od koga je prošle sezone eliminisan u osmini finala nakon izvođenja jedanaesteraca.
Sporting i Arsenal jedini je par, koji je bio poznat još u utorak. Oba kluba nikad nisu bili prvaci Starog kontineta (Tobdžije su bili finalisti), baš kao ni Atletiko Madrid koji će u četvrtfinalu igrati protiv petostrukog šampiona, ekipe Barselone.
Parovi četvrtinala:
Sporting Lisabon – Arsenal
Real Madrid – Bajern
Pari Sen Žermen – Liverpul
Barselona – Atletiko Madrid
Preporučujemo
LUDNICA U LIGI ŠAMPIONA! Liverpul iskalio sav bes, Srbin strelac u Minhenu, jalova pobeda u Londonu! (VIDEO)
18. 03. 2026. u 22:56 >> 22:57
NOVI PREOKRET NA ENFILDU? Galata brani gol prednosti u "grotlu" čuvenog stadiona
POSLE minimalnog poraza u Istanbulu, Liverpul pred svojim navijačima juri preokret protiv Galatasaraja u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona (21.00).
18. 03. 2026. u 07:00
TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika
Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.
18. 03. 2026. u 17:16
"PUTINE, IZAĐI!" Pozvao ruskog predsednika na dvoboj - bizaran video kruži internetom
NEOBIČAN snimak kruži mrežama, a na njemu se vidi mladić koji stoji na Crvenom trgu i izaziva predsednika Rusije Vladimira Putina na dvoboj. Međutim, snimak nije stvaran, već je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije, ali sa jasnim ciljem.
18. 03. 2026. u 18:34
Komentari (0)