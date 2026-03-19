SADA JE SVE JASNO! Ovo su parovi četvrtfinala Lige šampiona

19. 03. 2026. u 06:40

Poznati su svi parovi četvrtfinala UEFA Lige šampiona.

САДА ЈЕ СВЕ ЈАСНО! Ово су парови четвртфинала Лиге шампиона

Prvi četvrtfinalni mečevi na programu su 7. i 8. aprila, revanš utakmice 14. i 15. aprila.

Čekaju nas spektakularni dueli u završnici Lige šampiona. Pravi evropski klasik predstavlja duel Bajerna i Real Madrida, dva kluba koja su se najviše puta sastajala u Ligi/Kupu šampiona. Bavarci su šestostruki prvaci Evrope, Madriđani apsolutni rekorderi sa 15 titula šampiona Starog kontinenta.

Liverpul je poput Bajerna šest puta bio prvak Evrope, a u četvrtfinalu će igrati protiv aktuelnog evropskog šampiona Pari Sen Žermena, od koga je prošle sezone eliminisan u osmini finala nakon izvođenja jedanaesteraca.

Sporting i Arsenal jedini je par, koji je bio poznat još u utorak. Oba kluba nikad nisu bili prvaci Starog kontineta (Tobdžije su bili finalisti), baš kao ni Atletiko Madrid koji će u četvrtfinalu igrati protiv petostrukog šampiona, ekipe Barselone.

Parovi četvrtinala:

Sporting Lisabon – Arsenal

Real Madrid – Bajern

Pari Sen Žermen – Liverpul

Barselona – Atletiko Madrid

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika
TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

18. 03. 2026. u 17:16

TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo
TAJNE OPERACIJE IZRAELSKIH SLUŽBI: Kako eliminišu iranske moćnike - likvidirani pre nego što shvate šta ih je zadesilo

USRED sve intenzivnijeg sukoba između Izraela, SAD i Irana, jedan od najviših iranskih bezbednosnih zvaničnika, Ali Laridžani, pojavio se u javnosti u Teheranu, rekavši da se „duh hrabrih ljudi, zvaničnika i lidera ne može pobediti“. Ali samo nekoliko dana kasnije, ubijen je u preciznom raketnom napadu izraelskih obaveštajnih službi. Iste noći, prema informacijama koje su Izraelu dostavili sami iranski građani, lociran je i vođa paravojne milicije Basidž, Golamreza Sulejmani, koji je takođe likvidiran.

18. 03. 2026. u 13:00

CRNOGORAC PAO U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?
CRNOGORAC "PAO" U SAD KAO RUSKI AGENT: FBI sumnja da je radio za Kadirova - lovili čečenske disidente po Evropi?

"IMAM ljude koji bi platili mnogo novca da ova osoba i drugi poput njega budu uhapšeni i predati njima. Zasad imam tri ili više osoba za kojima se traga radi hapšenja... Za svaku osobu dobijamo 1,5 miliona američkih dolara. Potreban nam je saradnik koji neće mnogo pitati, ali će nam dati te informacije, a nakon što ja potvrdim lokaciju (lično ću je proveriti), dobijamo novac".

18. 03. 2026. u 11:03

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika
Fudbal

0 18

TRAMP SE OVOME NIJE NADAO: Iran naprasno dobio saveznika

Dok traje napad na Iran, koji su započeli SAD i Izrael, ali i odgovor Irana u vidu napada na susedne zemlje koje pomažu tu agresiju, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A najnovije vesti iz sporta tiču se upravao Iranaca i Sjedinjenih Američkih Država, čiji je predsednik Donald Tramp nedavno izjavio da bi Iranu bilo bolje da ne dolazi na Mundijal koji se upravo i u SAD održava ove godine. Pa opet, propisi su jasni, Iranci "moraju u Ameriku", ali... Sada su dobili važnog saveznika u svojoj nameri da Mundijal igraj negde drugde.

18. 03. 2026. u 17:16

KADA SU CVETALE LAŽI: Moć propagande u našem dobu - Laž se proširi svetom pre nego što istina ustane iz kreveta

KADA SU CVETALE LAŽI: Moć propagande u našem dobu - Laž se proširi svetom pre nego što istina ustane iz kreveta