VUČIĆ O ISMEVANJU DEČAKA OD STRANE VODITELJA BLOKADERA SA "NOVE S": Bog sve vidi, nisam znao da takvi ljudi postoje

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, odgovarajući na pitanje novinara o ismevanju dečaka od strane voditelja Nove S, da je svašta video u prethodnim godinama, ali da nije znao da takvi ljudi postoje.

Foto: Printskrin/Iks

- Svašta sam video u prethodnim godinama, slušao sam laži o Jovanjici, zvučnom topu, hiljade laži. Da sam danas morao da slušam kako je vreme da umrem. Ja razumem da postoje nekrofili. Ali da postoje ljudi koji će da se rugaju jednom divnom, prepametnom, teško bolesnom dečaku samo zato što sam ga ja zagrlio ili poljubio, nisam znao da takvi ljudi postoje. Porodica malog Andrije je jaka, porodica koja će da se bori i izbori a za ove ljude koji to rade, ja njih ne mogu ni da mrzim, mogu samo da kažem da Bog sve vidi - rekao je Vučić.

TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/

Podsetimo, boditelji blokaderske Nova S Marko Stepanović i Srđan Jovanović brutalno su ismevali osmogodišnjeg dečaka Andriju Kneževića iz Bajine Bašte koji boluje od Mojamoja bolesti (MMD).

Koliko je blokaderska mržnja daleko odmakla dokaz je to što su mu se rugali u programu emisije Mentalno razgibavanje.

Najpre je Stepanović počeo sramni segment emisije rečima:

- Što su deca oduševljena kad vide šefa. Dajte da vidimo jedan snimak, suze radosnice ovog dečaka, jer vidi svoga predsednika. Da li su radosnice videćemo - rugao se Stepanović detetu koje se uspešno leči u Švajcarskoj o trošku države.

Potom su pustili snimak malog Andrije kako plače od sreće što vidi Vučića, a kada su se vratili u program Stepanović je imitirao dečaka kako plače i govori "hvala, hvala".

Kakvi su ovo monstrumi. Idioti se podsmevaju predivnom dečaku, pravom malom heroju, Andriji Kneževiću iz Bajine Bašte. I to samo zato što se toliko obradovao predsedniku Vučiću @avucic da su mu krenule suze. Ovo su vam blokaderi, Srbijo. Ovo je njihovo pravo lice. pic.twitter.com/R1CWO4LbG3 — Ana Brnabic (@anabrnabic) March 17, 2026

U tom momentu se ubacuje Jovanović, ustaje sa stolice, i probija novo dno.

- Znaš kako je ovo snimano - počeo je, pa karikirao šta je Vučić navodno rekao dečaku: Slušaj mali ti ćeš sad kad ti ja priđem da se kao rasplačeš.

"Ali ja neću da plačem", rekao je dečak u njihovoj bolesnoj šali i u tom momentu Jovanović imitira prskanje suzavca ili biberspreja bolesnom detetu u oči koje kreće da vrišti i plače u njegovog imitaciji.

Potom nastavlja: "Vučić kao kaže 'snimaj sad' i govori mu da ne plače".

Ponovo na scenu stupa Stepanović.

- Jesi video kako se zbunio (Vučić, prim. nov), dete plače, pa ga gleda, pa ga zagrli - a onda nastavljaju sa bolesnim skečevima u kojem je glavni akter Vučić.

- Šta ti je, šta plačeš, bre, jesi ti blokader - a sa ovim su završili svoje bolesne šale, bar za sada.

Država nastavlja da pomaže

Podsetimo, Vučić je rekao da je bolesni dečak Andrija Knežević sa kojim se video veoma senzitivan i emotivan i da će država nastaviti da mu pomaže u lečenju.

@jasamaleksandar Samo sam zbog Andrije ovde. On mi je danas najvažniji na celom svetu. Kada sam pročitao sa čim se sve bori ovaj mali anđeo i koliko je hrabar, teško sam izdržao da ne zaplačem. Imali smo mnogo tema za razgovor, od Zvezde, do šaha. Pošto mi je rekao da voli šah, obećao sam mu da će sutra od mene dobiti jedan specijalan, a onda kad dođem sledeći put, očekujem da će da me pobedi. #srbija🇷🇸 #Našaporodica #bajnabašta ♬ original sound - Ja sam Aleksandar

- Ima prelepe i preemotivne oči, on je, pošto sam saznao o čemu je reč - dakle to su ti krvni sudovi koji su potpuno zakrčeni u mozgu sa obe strane, i leve i desne, ali on je toliko bistar, toliko sladak i simpatičan i kada vidite da se roditelje koji bi život dali za njega, nemate šta više da kažete osim da se nadate i da se uzdate u švajcarske lekare koji su najbolji i da se ponadate i poverujete da je moguće da pomognu malenom Andriji - naveo je Vučić.