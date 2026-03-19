Peciva i pite

BEJGLI SA SVEŽIM SIROM: Zdrav i ukusan početak dana

Milena Tomasevic

19. 03. 2026. u 07:00

Ako tražite brz, lagan i hranljiv doručak, tanki bejgli sa svežim sirom su odličan izbor. Kombinacija kremastog sira, svežeg povrća i hrskavog bejgla daje savršen balans ukusa i nutritivnih vrednosti. Spremaju se za svega nekoliko minuta, što ih čini idealnim za užurbana jutra.

БЕЈГЛИ СА СВЕЖИМ СИРОМ: Здрав и укусан почетак дана

FOTO: Novosti

Sastojci

  • 2 tanka bejgla od celog zrna
  • 1 šolja svežeg sira
  • 1/2 šolje čeri paradajza, isečenog na kriške
  • 1/4 avokada, isečenog
  • 1 kašika svežeg vlašca, sitno seckanog
  • 1/2 kašičice belog luka u prahu
  • 1/4 kašičice crnog bibera

Priprema
Prepecite tanke bejgle od celog zrna dok ne postanu zlatno-braon i blago hrskavi. U činiji pomešajte sveži sir, beli luk u prahu i crni biber. Mešajte dok ne dobijete ujednačenu, kremastu smesu. Ravnomerno rasporedite namaz preko svakog bejgla. Dodajte kriške čeri paradajza i avokada. Pospite seckanim vlašcem i odmah poslužite.

Prijatno!

