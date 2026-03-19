BEJGLI SA SVEŽIM SIROM: Zdrav i ukusan početak dana
Ako tražite brz, lagan i hranljiv doručak, tanki bejgli sa svežim sirom su odličan izbor. Kombinacija kremastog sira, svežeg povrća i hrskavog bejgla daje savršen balans ukusa i nutritivnih vrednosti. Spremaju se za svega nekoliko minuta, što ih čini idealnim za užurbana jutra.
Sastojci
- 2 tanka bejgla od celog zrna
- 1 šolja svežeg sira
- 1/2 šolje čeri paradajza, isečenog na kriške
- 1/4 avokada, isečenog
- 1 kašika svežeg vlašca, sitno seckanog
- 1/2 kašičice belog luka u prahu
- 1/4 kašičice crnog bibera
Priprema
Prepecite tanke bejgle od celog zrna dok ne postanu zlatno-braon i blago hrskavi. U činiji pomešajte sveži sir, beli luk u prahu i crni biber. Mešajte dok ne dobijete ujednačenu, kremastu smesu. Ravnomerno rasporedite namaz preko svakog bejgla. Dodajte kriške čeri paradajza i avokada. Pospite seckanim vlašcem i odmah poslužite.
Prijatno!
